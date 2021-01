Bedeutende News von Tocvan noch vor den Bohrergebnissen

Tocvan verstärkt sein Management-Team mit einem weltbekannten, in Mexiko ansässigen Geologen, um das Pilar-Goldprojekt ohne Verzögerungen voranzubringen

• Der weltweit angesehene Geologe Rodrigo Calles-Montijo verstärkt das Tocvan-Management-Team als Exploration & Corporate Development Manager für Mexiko und wird in den Vorstand einberufen.

• Zuvor arbeitete er bei Minengiganten wie Rio Tinto und Kennecott sowie für die weltweit agierende Minen-Beratungsgesellschaft SRK Consulting.

• Wichtig ist, dass er das Pilar-Goldprojekt von Tocvan sehr gut kennt und maßgeblich am bisherigen Projekterfolgt beteiligt war.

• Diese Management-Verstärkung hat allerdings einen ganz entscheidenden Vorteil für Tocvan: Während viele Explorationsunternehmen, die außerhalb Kanadas Projekte betreiben, aufgrund von COVID-19-Einschränkungen erheblich Probleme und zeitliche Verzögerungen haben, konnte Tocvan nun einen sehr erfahrenen Geologen ins Boot holen, der das Pilar-Projekt vor Ort in Mexiko voranbringen wird, ohne dass Tocvans Geologen aus Kanada einfliegen müssen.

• Es ist noch immer keine Ende in Sicht mit Blick auf Reisebeschränkungen und Quarantäne-Auflagen, sodass es immens wichtig ist, in Mexiko ein engagiertes und erfahrenes Team zu haben, um das Pilar-Projekte ohne Verzögerungen voranzubringen.

• Herrn Calles-Montijo erhält von Tocvan 150.000 Aktienoptionen, die er zu einem Preis von $0,35/Aktie während den nächsten 5 Jahren ausüben kann (d.h. wenn die Aktie künftig viel höher notiert, kann er 150.000 Aktien zum festgelegten Preis von $0,35/Aktie kaufen und hat somit einen Anreiz, das Projekt zum Erfolg zu machen). Aktuell notiert die Tocvan-Aktie in Kanada bei $0,385 (Marktkapitalisierung: $10 Mio.).

• Tocvan-CEO Derek Wood kommentierte in der heutigen News: "Die Ergänzung des Teams von Tocvan wird meiner Meinung nach von großem Nutzen für Tocvan Ventures Corp. sein. Das Unternehmen wird von den Erfahrungen und den Beziehungen von Herrn Calles-Montijo im mexikanischen Minensektor beim weiteren Ausbau des Pilar-Projekts sowie der Analyse, Bewertung und Aushandlung zusätzlicher Opportunitäten in Mexiko immens profitieren."

• Weitere Details aus der heutigen News: "Herr Calles-Montijo war maßgeblich am Erfolg der Betriebstätigkeit im Gold-Silber-Projekt Pilar beteiligt und ergänzt das Board of Directors und das Managementteam mit seinen Erfahrungen und Kenntnissen im Hinblick auf die Erschließung von Projekten in Mexiko. Herr Calles-Montijo verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration weltweit und war bei Konzernen wie Rio Tinto, Kennecott und SRK Consulting sowie als unabhängiger Berater tätig. Er hat ein MSc.-Diplom in Geologie von der Universidad de Sonora und ist ein registrierter Certified Professional Geologist."

• Die erste Runde der Bohrergebnisse können jederzeit eintreffen, wobei ich diese Ende Januar oder Anfang Februar erwarte.

• Die Aktie hält sich ausgesprochen gut und ein technischer Ausbruch aus der Dreiecksformation kann jederzeit noch vor den Bohrergebnissen erfolgen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Goldpreis wieder stark performt und heute bereits um mehr als $15 USD im Vergleich zum Vortrag angestiegen ist. Gekoppelt mit der heutigen News erwarte ich einen Aufwärtstrend der Tocvan-Aktie.

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House,

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 24.546.437



Vollversion / Quelle

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,385 CAD (19.01.2021)

Marktkapitalisierung: $10 Mio. CAD



Vollversion / Chart

Deutschland Symbol / WKN (Frankfurt): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,242 EUR (20.01.2021)

Marktkapitalisierung: €7 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen.