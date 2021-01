DF Deutsche Forfait AG startet mit neuer Homepage ins neue Jahr

Grünwald, der 20. Januar 2021 - Mit überarbeitetem Design und größerer Benutzerfreundlichkeit präsentiert sich die DF Deutsche Forfait AG im Internet ab sofort von einer neuen Seite. Besucher erhalten schneller erstklassige Informationen über das gesamte Produktportfolio und erste Einblicke in den Bereich Business Development der DF-Gruppe. Zudem ermöglicht die Website einen besseren Zugang zu den DF-Experten aus Vertrieb, Management und Investor Relations.

Als wichtiger Kommunikationskanal trägt die Website dazu bei, die umfangreiche Expertise der DF Deutsche Forfait als weltweit tätigen Außenhandelsfinanzierer mit dem Fokus auf die Regionen Naher und Mittlerer Osten und Osteuropa darzustellen sowie aktuelle Entwicklungen anschaulich zu vermitteln.

Mit dem Relaunch der Website unterstreichen die Vorstände Dr. Behrooz Abdolvand und Hans-Joachim von Wartenberg die erfolgreiche Neuausrichtung des börsennotierten Unternehmens. Die ansehnliche Startseite öffnet den Besuchern Tür und Tor zu den Branchen Nahrung, Pharma, Healthcare, Industrie, Energie und Infrastruktur, auf die sich die DF-Gruppe fokussiert.

In den übersichtlich strukturierten Rubriken finden sich neben der Vorstellung der DF Deutsche Forfait und ihres Teams ein Überblick über das Kerngeschäft, das die DF-Gruppe aus ihren Niederlassungen in Köln und Prag heraus anbietet. Ganz neu ist das Finanzprodukt Factoring, das die Gruppe ausschließlich durch ihre Niederlassung in Prag leistet.

Zielgruppen der neuen Website sind Exporteure, Importeure, Industrieunternehmen, Banken, Finanzdienstleister, Investoren und Aktionäre.



Über die DF-Gruppe

Die DF-Gruppe ist ein weltweit tätiger Spezialist für Außenhandelsfinanzierung mit Fokus auf die Regionen Naher und Mittlerer Osten sowie Osteuropa. Dabei konzentriert sich die DF Deutsche Forfait auf die Branchen Nahrung, Pharma, Healthcare, Industrie, Energie und Infrastruktur. Mit ihrer umfangreichen Finanzerfahrung, ihrem ausgeprägten Netzwerk und ihrer umfassenden Compliance-Expertise bietet die DF-Gruppe Exporteuren, Importeuren, Industrieunternehmen, Banken und Finanzdienstleistern die jeweils passende Finanzierungslösung.



Kontakt:

DF Deutsche Forfait AG

Nördliche Münchner Straße 9c

82031 Grünwald

T +49 89 21551900-0

F +49 89 21551900-9

http://www.dfag.de



Investor Relations / Presse:

Stefanie Eberding

T +49 221 9737661

E investor.relations@dfag.de

