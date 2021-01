Hamburg/London/Essen (ots) - Telemedizin-Marktführer Zava setzt seinen

Wachstumskurs fort und übernimmt die B2B-Videodienstplattform

sprechstunde.online, um gemeinsam den nächsten großen Schritt in Richtung

umfassender und flächendeckender Telemedizin-Versorgung zu gehen.



Mit seiner KBV-zertifizierten Videosprechstunden-Software ist

sprechstunde.online bundesweit Marktführer unter den Anbietern, die unabhängig

vom Praxis-Verwaltungs-System (PVS) operieren.





Gemeinsam wollen Zava und sprechstunde.online in den kommenden Monaten neuetelemedizinische Angebote für Patienten und Leistungserbringer auf den Wegbringen und gesetzlich Versicherten aller Krankenkassen die Zava-Angebote inDeutschland als Teil der Regelversorgung kostenfrei nutzbar machen."Zava wechselt in den 360°-Modus und stellt die Weichen für einen ganzheitlichenBlick auf Patienten und Leistungserbringer. Im ambulanten Bereich sind wir durchden wegweisenden Zusammenschluss mit sprechstunde.online ab jetzt führend. MitZava wird der Wechsel zwischen analoger und digitaler Welt für eine Vielzahl vonGesundheitsdienstleistern und deren Patienten zur Selbstverständlichkeitwerden", sagt David Meinertz, CEO von Zava."Durch die Zusammenarbeit mit sprechstunde.online können wir Ärzten und anderenmedizinischen Leistungserbringern künftig viel Flexibilität sowie verschiedeneEinstiegsoptionen bieten, um die Telemedizin direkt mitzugestalten. Der Eintrittin den GKV-Markt auch für Zava Patientenangebote mit sprechstunde.online wirddabei zum ersten Meilenstein", ergänzt Dr. Claudia Linke, Deutschland-Chefin beiZava.Jochen Roeser, Geschäftsführer von sprechstunde.online, sagt: "Wir bietenLeistungserbringern sofort einsetzbare und sichere Lösungen für ärztlicheOnline-Beratungen oder -Therapien. Videosprechstunden, Konsultationen,Zweitmeinungen, Kontrolltermine, Folgetermine - durch den digitalen Austauschist der Patienten-Kontakt flexibler und infektionssicher. Gepaart mit Zavasbeträchtlicher Patientennähe wollen wir die digitale Versorgungskette schließen.Neue Angebote gestalten wir konsequent aus der Patienten- und Nutzerperspektiveund eröffnen unseren Ärzten und Therapeuten zusätzliches Potential."Im Zuge der Corona-Pandemie ist der Bedarf an digitalen Gesundheitslösungenenorm gestiegen. Mit knapp 5 Millionen telemedizinischen Beratungen undBehandlungen ist Zava führender Anbieter telemedizinischer Leistungen inDeutschland und Europa. sprechstunde.online zählt mit über 12.000 registriertenÄrzten und Therapeuten als Nutzer zu den am weitest verbreitetenVideosprechstunden-Dienstleistern in Deutschland. Die Angebote richten sich nach