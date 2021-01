Mendix fördert mit seiner Low-Code-Plattform jetzt auch die digitale Transformation chinesischer Unternehmen

Frankfurt am Main, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Mendix feiert seinen offiziellen Launch in China- SAIC Motor, CIMC Vehicles und das Foxconn verbundene Unternehmen MaxnervaTechnology Services gehören zu den ersten Nutzern der Low-Code-Plattform- Low-Code ermöglicht eine deutliche Steigerung der Produktivität und erlaubt"Citizen Developern" eine umfassende Mitwirkung an der Anwendungsentwicklunghttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3042115-1&h=3666908526&u=https%3A%2F%2Fwww.mendix.com%2Fde%2F&a=Mendix , eine Siemens-Tochter und weltweiter Marktführer imBereich Low-Code für Unternehmen, hat die Einführung seiner Plattform auf demchinesischen Markt bekanntgegeben. Chinesischen Unternehmen bietet dieLow-Code-Plattform die Möglichkeit, ihre digitale Transformation massiv zubeschleunigen, um optimal auf den pandemiebedingt gestiegenen Wettbewerbsdruckund neu aufkommende Geschäftsmodelle reagieren zu können. Zudem profitiertMendix von der langjährigen Präsenz von Siemens in China und erhält dadurcherhebliche Vorteile im Hinblick auf den Zugang zu Kunden, Ressourcen undFachwissen, um seine Plattform in einem der wichtigsten Technologiemärkte derWelt zu etablieren.