ODDO BHF stuft RIO TINTO auf 'Reduce'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Rio Tinto nach Produktionszahlen für 2020 von "Neutral" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 5500 auf 5700 Pence angehoben. Die Förderkennziffern des Bergbaukonzerns hätten seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Alain William in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Produktionsausblick auf 2021 sei aber vorsichtig ausgefallen. Die Aktie notiere derzeit selbst über seinem erhöhten Kursziel, was die Bewertung weniger attraktiv mache./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 08:28 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2021 / 08:32 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.