Kann die BASF-Aktie nach der Veröffentlichung der über den Erwartungen liegenden vorläufigen Geschäftszahlen in den nächsten Wochen weiter ansteigen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) trat nach ihrem Kurseinbruch vom März 2020 und der darauf folgenden Erholung im vergangenen Sommer in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 46 Euro bis 55 Euro ein. Anfang November konnte sich der Aktienkurs aus der Tradingrange nach oben hin absetzen und erreichte am 8.1.21 mit 69,24 Euro den höchsten Stand der vergangenen 12 Monate. Nach einer leichten Korrektur in den vergangenen Tagen legte die Aktie im frühen Handel des 20.1.21 wegen der über den Expertenerwartungen liegenden vorläufigen Geschäftszahlen für das vierte Quartal um knappe zwei Prozent zu.

Kann die von der DZ Bank mit einem Kursziel von 78 Euro zum Kauf empfohlene als leicht unterbewertet eingeschätzte BASF-Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 72 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.