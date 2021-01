Und passend dazu ein starkes Weihnachtsquartal – stärker als erwartet. Es gelang die Folgen des Lockdowns auf die Umsätze gering zu halten. Und so wurde das am 01.10.2020 beginnende Geschäftsjahr Ceconomy’s im ersten Quartal mit einer Steigerung des währungs- und portfoliobereinigten Umsatzes von rund 11,4 Prozent abgeschlossen.

Onlinegeschäft mehr als verdoppelt – hilfreich in Lockdownzeiten

Diese positive Umsatzentwicklung ist im Wesentlichen auf den starken Start während der ersten zwei Monate zurückzuführen.Hierdurch konnten die erneuten temporären Schließungen der stationären Märkte und zunehmenden Restriktionen im November und Dezember überkompensiert werden. Im November 2020 waren durchschnittlich rund 31 Prozent und im Dezember sogar durchschnittlich rund 62 Prozent der MediaMarkt- und Saturn-Märkte aufgrund COVID-19 von einer temporären Schließung betroffen, darunter die Märkte in Deutschland, Österreich, den Niederlanden sowie die Mehrzahl der Märkte in Polen. Das Online-Geschäft verzeichnete konzernweit ein außerordentliches Wachstum von rund 117 Prozent, was einem Umsatzanteil im Quartal von rund 30 Prozent (Q1 2019/20: 15,4 Prozent) entspricht.

Gewinn sprang an!

Mehr Umsatz heisst mehr Gewinn: Diese Formel klappt auch bei Ceconomy. Und so erwartet Ceconomy für das erste Quartal 2020/21 ein bereinigtes Konzern-EBIT von etwa 346 Mio EUR (Q1 2019/20: 289 Mio EUR). Der Anstieg des bereinigten Konzern-EBIT*von rund 56 Mio EUR gegenüber Vorjahr ist maßgeblich auf das starke Umsatzwachstum zurückzuführen. Auch trugen rückläufige Personal- und Sachkosten dank einer gesteigerten Kosteneffizienz sowie staatliche Unterstützungsleistungen im Kontext der COVID-19-Pandemie zu dieser Entwicklung bei. Gegenläufig wurde das Ergebnis im Quartal durch eine negative Bruttomargenentwicklung beeinflusst. Diese ist im Wesentlichen bedingt durch die COVID-19-bedingte verstärkte Verschiebung zum Online-Kanal, gepaart mit höheren Lieferkosten, sowie niedrigere Erträge aus Services & Solutions aufgrund der COVID-19-bedingten Marktschließungen und rückläufigen Kundenfrequenzen.