---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG



Wachstumsfonds Bayern beteiligt sich an wealthpilot



Landshut / München, 20. Januar 2021 - Bayern Kapital, die Venture Capital Gesellschaft des Freistaats, beteiligt sich mit dem Wachstumsfonds Bayern an wealthpilot, einem führenden Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen für die Vermögensberatung. Neben Seventure und den Altinvestoren Bayern Kapital und MIG Fonds hat sich auch ein Konsortium erfahrener Business Angels an der Finanzierungsrunde in Höhe von insgesamt acht Millionen Euro beteiligt. Das rasant wachsende

Finanztechnologie-Unternehmen ('FinTech") plant, die neuen Mittel vor allem in die Expansion in neue Marktsegmente, die technische Weiterentwicklung der wealthpilot-Plattform sowie den langfristigen Ausbau des Teams zu investieren.



Die wealthpilot GmbH mit Sitz in München und Graz ist ein 2017 gegründetes, schnell wachsendes Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf den Finanzsektor. Mit der SaaS-Plattform von wealthpilot können Vermögensberater und -verwalter mehr Vermögenswerte und Anlageklassen von Neu- und Bestandskunden betreuen und durch Prozessautomatisierung deutliche Zeiteinsparungen erzielen. Die Plattform von wealthpilot aggregiert, analysiert und plant auf Wunsch des Endkunden der Berater automatisch alle seine Finanzinformationen, unabhängig von Asset-Klasse und Finanzinstitut, und zeigt diese per Knopfdruck in einer digitalen Übersicht. So können sich die Vermögensberater stärker auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, und Kunden profitieren von einer transparenteren, hochwertigeren und stärker auf die persönliche Finanzsituation zugeschnittene Beratung.

Seit der Erstbeteiligung von Bayern Kapital im Jahr 2018 hat sich die Kundenbasis des wachstumsstarken Unternehmens mehr als verfünffacht: Insgesamt arbeiten heute bereits mehr als 8.500 Banken, Versicherungen, Maklerpools und Vermögensberater und deren Endkunden der Software-Lösung von wealthpilot, darunter namhafte Kreditinstitute wie die Volksbanken Berlin und Mittelhessen, verschiedene Sparkassen aber auch die Helvetia Lebensversicherung. Über 42 Milliarden Euro an Vermögenswerten der Endkunden werden bereits heute über die wealthpilot-Plattform gemanagt.