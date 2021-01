"Wir möchten mit diesem neuen Format all jenen eine objektive Informationsquelle anbieten, die sich angesichts der Breite und Komplexität der verschiedenen Finanzthemen verunsichert fühlen und verständliche Antworten auf alltägliche Fragen rund ums Geld suchen", so der Vorstand der FMA Helmut Ettl und Eduard Müller. Die FMA leite die Themen des neuen Formats aus den häufigsten Anfragen in ihrer Verbraucherinformation ab und bereite sie dann kurz und in einfacher Sprache auf, so Ettl und Müller.



Kollektiver Verbraucherschutz ist seit vielen Jahren ein operativer Aufsichts- und Prüfschwerpunkt der FMA. Nach dem Finanz ABC auf der FMA-Website ist "Reden wir über Geld" die zweite proaktive Finanzbildungsinitiative. Alle Ausgaben sind sowohl im Printformat als auch online unter der Website

(https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/) erhältlich.



