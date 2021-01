DGAP-News init innovation in traffic systems SE: Leuchtturm-Projekt für Elektromobilität im ÖPNV (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 20.01.2021, 11:08 | 131 | 0 | 0 20.01.2021, 11:08 | init innovation in traffic systems SE: Leuchtturm-Projekt für Elektromobilität im ÖPNV ^

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- * Zweitgrößte Flotte von E-Fahrzeugen in Nordeuropa wird von init Lösung gesteuert und geladen

* Keolis Norge setzt bei Betriebs- und Lademanagement auf Cloud-basierte Software (SaaS) des internationalen Systemspezialisten * Langjähriger Auftrag

Viele Blicke von Elektromobilitäts-Experten richten sich derzeit nach Bergen, der zweitgrößten Stadt Norwegens. Dort baut Keolis Norge, die norwegische Tochtergesellschaft eines der weltweit größten Transportunternehmen, die zweitgrößte Flotte von E-Fahrzeugen für den Öffentlichen Personennahverkehr in Nordeuropa auf. Das stellt völlig neue Anforderungen an die Betriebssteuerung und verlangt vor allem ein optimiertes Lademanagement. Dabei setzt Keolis Norge auf die führende Technologie in diesem Sektor - und die kommt von der init innovation in traffic systems SE.

2019 wurde die Konzession für den Busbetrieb in Norwegens größter Hafenstadt neu vergeben. Eine der wichtigsten Anforderungen: Der Aufbau einer Flotte von Null-Emissions-Fahrzeugen. Keolis Norge erhielt den Zuschlag und bestellte 138 neue Fahrzeuge, davon 112 elektrisch betriebene. Doch nach dem Ausschreibungsgewinn musste Keolis ein geeignetes Betriebsleit- und Lademanagementsystem dafür finden. Keolis startete dazu eine eigene, private Software-Ausschreibung, in der sich die Lösungen der init durchsetzten. Genauer gesagt, die erste reine Software-as-a-Service (SaaS) Cloud-Lösung, zu der mehrere Unternehmen der init Gruppe ihren Beitrag leisten.

Der besondere Charme: Bei SaaS erfolgen über die gesamte Laufzeit eines Vertrages ständig Aktualisierungen und Updates, wobei der Kunde/Verkehrsbetrieb eine monatliche Lizenzgebühr zahlt, also auch die anfänglichen Investitionskosten sehr gering sind und das System sich sehr schnell amortisiert.

Der Livegang der SaaS-Lösung von init fand bereits im Dezember 2020 statt. Sowohl die Keolis-Konzession wie auch der Vertrag mit init gelten zunächst für zehn Jahre.

Die SaaS-Lösung von init besteht aus verschiedenen Software-Komponenten: Für das Echtzeit-Leitsystem, die Flottensteuerung und -überwachung sowie ein detailliertes Monitoring ist LIVErtpi, die bewährte Lösung der finnischen init Tochter Mattersoft, das Mittel der Wahl. LIVErtpi ist ein modulares und flexibles offenes System, das diese wesentlichen Funktionen in einer einfach zu implementierenden, anzuwendenden und zu wartenden Weblösung kombiniert. Es gewährleistet zudem eine absolut zuverlässige Kommunikation sowie die schnellstmögliche Reaktion auf Alarme. Die Bordgeräte senden alle Fahrzeuginformationen direkt an das LIVErtpi-Backend-System, damit sie auf den Bildschirmen der Zentrale angezeigt und verarbeitet werden können.







