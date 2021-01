Erneut hat Epigenomics schlechte Nachrichten aus den USA zu verkünden. So habe „die staatliche US-amerikanische Krankenversicherung Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) im Zusammenhang mit der National Coverage Determination (NCD) von Epi proColon, Epigenomics´ Bluttest für die Darmkrebs-Früherkennung, eine negative Erstattungsentscheidung getroffen”, teilt das Berliner Biotech-Unternehmen am Mittwochmorgen ...