ESG-Momentum: Chancen und Risiken gilt es auch 2021 abzuwägen Gastautor: Simon Weiler | 20.01.2021, 11:42 | 64 | 0 | 0 20.01.2021, 11:42 | In Bezug auf das verwaltete Vermögen und die registrierten Zuflüsse sowie die globalen regulatorischen Fortschritte erlebten ESG- und nachhaltige Anlagen in 2020 ein Ausnahmejahr. Diese positive ESG-Dynamik wird sich nach Meinung von Ophélie Mortier, Head of Responsible Investments bei DPAM, auch 2021 fortsetzen – mit all ihren Chancen wie auch Risiken. Beide müssen sorgfältig und genau überwacht werden, um zu zeigen, dass ESG-Faktoren Hand in Hand mit nachhaltiger Wertentwicklung gehen. Zu den wichtigsten ESG-bezogenen Risiken, die es 2021 zu beobachten gilt, gehören erstens die Auswirkungen von COVID-19 (und insbesondere deren Verbindung zu anderen ESG-Risiken) und zweitens das geopolitische Risiko als wichtiger Faktor bei großen ESG-Herausforderungen in Bezug auf Lieferketten, Digitalisierung, Technologien und den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Welt. ESG-Momentum: Die Risiken, die es 2021 zu überwachen gilt Je mehr der Fokus auf Nachhaltigkeit liegt, desto höher ist das damit verbundene Reputationsrisiko. In Kombination mit der anstehenden Regulierung, die Greenwashing eindämmen soll, stehen wir vor einer erheblichen Herausforderung. In der Tat besteht die Gefahr, dass sich der zusätzliche Arbeitsaufwand, die Kosten und die Komplexität für Investoren, die sich bereits im weiten Universum des nachhaltigen Investierens zurechtfinden müssen, weiter erhöhen werden. Obwohl Europa nach wie vor führend ist, wenn es um die Schaffung von ESG-Gesetzen und -Richtlinien geht, sind alle Teile der Welt aufgewacht. Die Verbreitung einzelner und lokaler Taxonomien und das Fehlen universeller Standards und Definitionen werden jedoch in Bezug auf Undurchsichtigkeit und Diversifizierung nicht helfen. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



