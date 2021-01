Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotspreise von

Eigentumswohnungen (40 bis 120 Quadratmeter) in 81 deutschen Großstädten zeigt:



- In 75 von 81 Städten steigen die Kaufpreise innerhalb des vergangenen Jahres

- Quadratmeterpreise in München nach einem Plus von 8 Prozent über der

8.000-Euro-Marke, Hamburg (+14 Prozent) über 5.000 Euro

- Großer Sprung in Frankfurt: Nach Anstieg von 22 Prozent kosten Wohnungen im

Median fast 6.000 Euro pro Quadratmeter

- Preiswerte Städte in NRW und im Osten holen auf: Herne (+36 Prozent), Halle

(+27 Prozent), Leipzig (+21 Prozent)





Die Corona-Krise hat sich bislang nicht preissenkend auf dem Immobilienmarktbemerkbar gemacht. Im Gegenteil: Im vergangenen Krisenjahr kletterten dieKaufpreise von Eigentumswohnungen in 75 der 81 deutschen Großstädte weiter nachoben - teilweise um über 30 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelleAnalyse von immowelt. Dafür wurde die Entwicklung der Angebotspreise vonEigentumswohnungen (40 bis 120 Quadratmeter) untersucht. Demnach haben diePreise auch in den teuren Metropolen nochmal kräftig angezogen. In München, dermit Abstand teuersten Großstadt, müssen Käufer nach einem Plus von 8 Prozentaktuell 8.150 Euro pro Quadratmeter zahlen. 2019 waren es hingegen noch imMedian 7.580 Euro. In Hamburg wurde im vergangenen Jahr ebenso ein neuerHöchstwert erreicht: In der Hansestadt kostet der Quadratmeter inzwischen 5.270Euro pro Quadratmeter - ein Anstieg von 14 Prozent binnen eines Jahres.Etwas weniger zahlen Wohnungskäufer in Berlin, doch auch in der Hauptstadtverteuern sich Eigentumswohnungen weiter: plus 11 Prozent auf 4.640 Euro. DiePreisrallye in Berlin hat zudem Einfluss auf das benachbarte Potsdam, was zueinem der stärksten Anstiege aller Großstädte führt. Von 2019 auf 2020 habensich die Kaufpreise dort um 26 Prozent erhöht. Das Preisniveau ist mit 4.520Euro pro Quadratmeter nur noch knapp unter Berlin."Im Gegensatz zu anderen Geldanlagen hat sich in der Corona-Pandemie gezeigt,dass der Immobilienmarkt krisenfest ist und die Preise nicht sinken. ImGegenteil: Selbst im vergangenen Jahr beobachten wir teils kräftigePreisanstiege", sagt Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, CEO von immowelt. "DieAnstiege hängen vor allem mit der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraumzusammen. Besonders in den beliebten Großstädten ist dieser nach wie vorMangelware. Daran hat auch die Corona-Krise nichts geändert."Frankfurt: 1.000 Euro pro Quadratmeter mehrMit großem Abstand hinter München liegt Frankfurt auf Platz 2 der teuerstenStandorte. Doch die Finanzmetropole holte im Jahr 2020 gewaltig auf. Innerhalb