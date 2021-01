BERENBERG belässt Shop Apotheke Europe NV auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shop Apotheke von 170 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den unerwartet starken Umsatzzahlen der Online-Apotheke für das vierte Quartal habe er seine Erlösprognosen für die Jahre 2021 bis 2023 erhöht, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe auch für 2021 einer der Berenberg-Top-Werte unter den mittelgroßen Unternehmen aus der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz)./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2021 / 17:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.