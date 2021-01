Goldpreis: Neuer Anlauf auf die runde 1.900er-Marke?

Gold kommt wieder voran. Die Analysten der UBS sehen für die Notiz ein gutes Jahr voraus. Derweil produzieren die Goldminer hohe Cashflows, starten Rückkaufprogramme und erhöhen die Dividenden.

Der Goldpreis kommt nach einigen schwachen Tagen wieder voran. Die Analysten der UBS sehen für die Notiz ein gutes Jahr voraus. Derweil produzieren die Goldminer hohe Free Cashflows, starten Aktienrückkaufprogramme und dürften weiter die Dividenden erhöhen.

Der Goldpreis macht, was er will!

Saisonal gesehen sind es gute Monate für den Goldpreis. Doch wie so oft in der aktuellen Pandemie kommt es anders, als es die Erfahrung an der Börse zeigt. Der Goldpreis musste in den vergangenen Tagen kämpfen, hat sich aber nun wieder über die Marke von 1.850 US-Dollar getraut. Das könnte der lang ersehnte Beginn des Aufbruchs Richtung 2.000 Dollar je Unze sein, wie manche Goldbugs hoffen.