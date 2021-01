Köln (ots) - Knapp zwei Drittel aller Beschäftigten in Deutschland werden nach

eigener Aussage von ihren Arbeitgebern beim Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

sehr gut oder gut im Umgang mit der Corona-Pandemie unterstützt. Allerdings

geben auch 22,2 Prozent aller Beschäftigen an, dass die Unterstützung nicht gut

sei. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung des

Meinungsforschungsinstituts Civey unter Beschäftigten im Auftrag von TÜV

Rheinland Mitte Januar 2021.



Nach Einschätzung der Expertinnen und Experten von TÜV Rheinland zeigt das

Ergebnis, dass die Sensibilisierung für die Umsetzung der

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel in Unternehmen insgesamt hoch ist. Allerdings

müssen gleichzeitig die Erfahrungen, die seit einem Jahr mit Corona gesammelt

werden, noch besser im Arbeitsumfeld umgesetzt werden. Dies zeigen in der Praxis

auch die umfassenden Erfahrungen der Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner

sowie der Fachkräfte für Arbeitssicherheit von TÜV Rheinland. Die Fachleute

führten allein im Jahr 2020 in Unternehmen und Organisationen fast 6.000

umfassende Beratungen zur Umsetzung der Corona-Arbeitsschutzregelungen durch.









Im Umgang mit Corona sind genaue Information und Beratung vielfach oberstes

Gebot, erklärt Dr. Wiete Schramm, Fachärztin für Arbeitsmedizin bei TÜV

Rheinland: "In der aktuell weiter angespannten Situation der Corona-Pandemie

gilt: Die geeigneten Maßnahmen müssen noch konsequenter umgesetzt werden - durch

Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen. Und das gilt am Arbeitsplatz ebenso

wie auf dem Weg zur Arbeit." Schutzmaßnahmen seien generell zwar bekannt, würden

sich aber stetig weiterentwickeln. Ein Beispiel: Seit Ende Dezember 2020 liegt

eine Vorabversion als aktualisierte Fassung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel

vor. Schwerpunkt der Änderung sind aktuelle Erkenntnisse und Informationen zur

Lüftung in Innenräumen. Sobald die neue Fassung veröffentlicht ist, tritt diese

in Kraft. Die Arbeitsschutzregel und die daraus abgeleiteten

Hygieneschutzmaßnahmen sind wesentliche Voraussetzungen zur Minimierung der

Infektionszahlen und für den Gesundheitsschutz der Beschäftigten.



Zahlreiche Veränderungen im Arbeitsalltag



Die Umsetzung der Arbeitsschutzregelungen hat zu zahlreichen Veränderungen in

Unternehmen geführt. Ziel der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel ist es, die

Gesundheit der Beschäftigten in der Zeit der Pandemie durch Maßnahmen des

Arbeitsschutzes wirkungsvoll zu schützen. Zugleich leistet die

Arbeitsschutzregel einen wichtigen Beitrag zum Bevölkerungsschutz durch

Unterbrechung von Infektionsketten. Welche konkreten Infektionsschutzmaßnahmen

in den einzelnen Betrieben umgesetzt werden müssen, ergibt sich aus der

Aktualisierung der bestehenden Gefährdungsbeurteilung. Bei der Aktualisierung

der Gefährdungsbeurteilung und bei der Ausarbeitung der betriebsspezifischen

Infektionsschutzmaßnahmen hat der Arbeitgeber die Betriebsärzte und die

Fachkräfte für Arbeitssicherheit mit einzubeziehen.



Weitere umfassende Informationen zum Thema Arbeitsschutz insgesamt unter

http://www.tuv.com/arbeitsschutzstandard bei TÜV Rheinland. Dort findet sich

aktuell auch ein interaktiver Lüftungsrechner, mit dem sich sehr einfach die

empfohlene Durchlüftungszeit in Abhängigkeit zur Raumgröße und der anwesenden

Personen berechnen lässt.



Langfassung unter https://presse.tuv.com/ bei TÜV Rheinland.



