ImmoScout24-Gewerbe-Immobilien-Index GIMX für 2020 / Büromieten stiegen auch im Corona-Jahr 2020 / Preisdynamik schwächte sich im zweiten Halbjahr ab (FOTO)

Berlin (ots) - Trotz Corona-Pandemie sind die Büromieten im Jahr 2020 in der

bundesweiten Betrachtung weiter gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete

ImmoScout24 Gewerbe einen Anstieg der Angebotsmieten zwischen 3 und 10 Prozent

in den zwölf größten deutschen Bürostandorten. Im zweiten Halbjahr 2020 nahm die

Preisdynamik etwas ab. Das zeigen die Daten des Mietpreisindex für

Gewerbeflächen (GIMX), den ImmoScout24 Gewerbe zusammen mit dem Institut der

deutschen Wirtschaft (IW) halbjährlich herausgibt.



In Leipzig und Dresden stiegen die Büromieten 2020 am stärksten





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Besonders stark ausgeprägt waren die Zuwächse im Gesamtjahr 2020 in denostdeutschen Großstädten Leipzig und Dresden. In Dresden verteuerten sich dieBüromieten bei der Neuvermietung im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 Prozent. InLeipzig wurden Büroimmobilien im vergangenen Jahr um 8,3 Prozent teurerangeboten. Köln verzeichnete ein Plus von 6,0 Prozent im Vergleichszeitraum.Die Zuwächse an den anderen untersuchten Bürostandorten Berlin, Essen, Frankfurtam Main, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart lagen bei etwa 3 bis 4Prozent. Den geringsten Preiszuwachs verzeichnete Dortmund mit 2,7 Prozent.Düsseldorf lag mit einem Anstieg der Angebotsmieten von 2,9 Prozent ebenfallsknapp unter der 3-Prozent-Grenze."Dass die Büromieten auch im Corona-Jahr 2020 weiter gestiegen sind, überraschtauf den ersten Blick. Es deckt sich aber mit den Erfahrungen des letzten Jahres:Homeoffice kann den Arbeitsplatz im Büro auf Dauer nicht vollständig ersetzen.In der Zusammenarbeit von Teams vor Ort entsteht häufig mehr Kreativität undProduktivität. Der Bedarf an Büroflächen bleibt daher bestehen. Zukünftig müssenBüros aber insgesamt flexibler gestaltet sein und mehr Kommunikationsflächensowie Raum zum Einhalten von Abstandsregeln bieten", erklärt Dr. ThomasSchroeter, Geschäftsführer von ImmoScout24.Zweites Halbjahr mit abnehmender DynamikAuf Basis der Angebotsdaten von ImmoScout24, dem führenden Immobilien-Marktplatzin Deutschland, zeigte sich zugleich, dass sich die Dynamik anBüroimmobilienmarkt im zweiten Halbjahr 2020 abgeschwächt hat. An acht von zwölfStandorten stagnierte die Entwicklung der Büromieten mit Werten zwischen minus0,6 Prozent (München) und plus 1,7 Prozent (Essen und Leipzig).Demgegenüber ist der Anstieg der Angebotsmieten in Dresden mit 7,4 Prozent vorallem auf das zweite Halbjahr zurückzuführen, nach stagnierender Entwicklung imersten Halbjahr 2020 und im Jahr 2019. Auch in Düsseldorf (+2,6 Prozent),Hannover (3,1 Prozent) und Dortmund (2,6 Prozent) zog die Preisdynamik auf denBüromärkten im zweiten Halbjahr wieder an.