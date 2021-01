Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mehrwerte aus Texten generierenWer Kunden versteht, schafft Mehrwerte - so lautet das Motto der neuenKI-Agentur ontolux. Grundvoraussetzung hierfür ist es, die stetig wachsendenDatenmengen in ihrer unterschiedlichen Qualität automatisiert zu verarbeiten."In vielen Unternehmen liegen Informationen in Dokumenten, E-Mails,Kundenreviews, Produktbeschreibungen oder auf Webplattformen in Textform vor,die sich nicht automatisiert verwerten lassen. Mit der Gründung von ontoluxreagieren wir auf die steigende Nachfrage nach intelligenten Lösungen, die ausTextbeständen neue Erkenntnisse liefern sowie Mehrwerte und neue Servicesschaffen", erklärt Thomas Kitlitschko, CEO von Neofonie die Neuausrichtung derMarke.Bislang vertrauten Unternehmen auf die technologische Expertise der Neofonie undihre langjährige Erfahrung in der semantischen Textanalyse. Seit Gründung derNeofonie und Entwicklung der ersten deutschen Suchmaschine beschäftigt sich eineForschungsabteilung mit intelligenten Verfahren, um die wachsende Menge anTextdaten maschinell verwertbar und auffindbar zu machen. Jetzt wird diesesKnow-How aus Forschung und Entwicklung unter Leitung von Dr. Till Plumbaum inder KI-Agentur ontolux neu gebündelt. Sie begleiten Kunden bei der Planung,Gestaltung und Umsetzung KI-gesteuerter Anwendungen, die sich Sprache zunutzemachen.Um Sprache maschinell verstehen zu können, sind Text Mining und Natural LanguageProcessing Verfahren notwendig, die sowohl die Inhalte der Anwendung als auchdie Nutzerdaten verstehen. ontolux verfügt hierfür über ein eigen entwickeltesNLP-Framework TXTWerk, womit Informationen aus Textdaten gewonnen werden.Vom Suchergebnis zum echten SucherlebnisEin wesentliches Anwendungsgebiet für Sprachverarbeitung liegt im Bereich Suche.Es stellt zugleich ein nützliches Instrument dar, um sich in der Flut anTextmengen zurecht zu finden. ontolux will dem Thema Suche im deutschsprachigenRaum eine wirksame Bühne geben. "Das Thema Suche lag lange Zeit in einer Art