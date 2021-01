Digitaler Vermögensverwalter knackt Milliardengrenze und erhält Zertifizierung für Nachhaltigkeit

Berlin (ots) -



- LIQID überschreitet eine Milliarde Euro an betreutem Kundenvermögen

- Nachhaltige Anlagestrategie vom Institut für Vermögensaufbau zertifiziert



Wichtiger Meilenstein: Der digitale Vermögensverwalter LIQID hat die Schwelle

von einer Milliarde Euro an betreutem Kundenvermögen überschritten. Damit zählt

das Berliner Unternehmen, das auf Anlagelösungen für anspruchsvolle Privatkunden

spezialisiert ist, zu den größten digitalen Vermögensverwaltern in Europa. Seit

dem Marktstart im Herbst 2016 hat sich das betreute Vermögen jährlich nahezu

verdoppelt.





"Wir freuen uns, dass wir diesen Meilenstein, nach dem in vielerlei Hinsichtherausfordernden Corona-Jahr 2020, erreicht haben. Auch in den kommenden Monatenwird unser Fokus auf Wachstum liegen", sagt Christian Schneider-Sickert, CEO undGründer von LIQID . Eine zentrale Rolle werde hierbei das Thema nachhaltigesInvestieren spielen. "Neben unseren Private Equity- und VentureCapital-Anlagelösungen verzeichnen wir ein enorm gestiegenes Interesse annachhaltigen Anlagestrategien, die attraktive Renditechancen mit einemESG-konformen Investmentansatz verbinden."Bei den Nachhaltigkeitsbestrebungen hat LIQID jetzt wichtigen Rückenwinderhalten: Das renommierte Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA) hat dieAnlagestrategie LIQID Impact mit dem Siegel für geprüfte Nachhaltigkeitzertifiziert. Mit seinem neu entwickelten Siegel will das IVA Privatanlegernklare Kriterien bei der Auswahl ihrer ESG-konformen Anlagen an die Hand geben.Berücksichtigt werden dabei die Ratings von führenden ESG-Analysten wie CDP,ISS, Refinitv, Sustainalytics, CSR hub und MSCI. Positiv bewertet wurde beiLIQID Impact insbesondere die Auswahl auf der Aktienseite. "LIQID setzt aufETFs, die die strengen SRI-Nachhaltigkeitsindizes aus der MSCI-Familie abbilden.Das Ergebnis ist ein breit gestreutes Investment in Titel, das sehr strengenKriterien genügt", sagt Dr. Dirk Rathjen, Vorstand beim IVA .Dass sich Performance und Nachhaltigkeit nicht ausschließen, unterstreicht dieZwölf-Monats-Performance von LIQID Impact. Trotz der Herausforderungen derPandemie haben Anleger in einer ausgewogenen LIQID Impact-Strategie das Jahr2020 mit einem Plus von 7,8 Prozent nach Kosten abgeschlossen. "Die starkePerformance von LIQID Impact sowie die qualitative Zertifizierung durch das IVAsind eine erfreuliche Bestätigung unseres nachhaltigen Angebots. Für Anlegersind sie ein weiterer Beweis, dass Nachhaltigkeit auch bei der Rendite zu keinenAbstrichen führen muss", sagt Christian Schneider-Sickert.ENDEÜber LIQID:Der digitale Vermögensverwalter LIQID ( http://www.liqid.de ) mit Sitz in Berlinbietet anspruchsvollen Privatanlegern einen Zugang zu Anlagelösungen, die bishernur hochvermögenden und institutionellen Investoren offenstanden. InZusammenarbeit mit Partnern wie HQ Trust, dem Multi Family Office der FamilieHarald Quandt, verbindet LIQID jahrzehntelange Anlageerfahrung mit digitalenInvestmentprozessen. Anleger profitieren von attraktiven Renditechancen undniedrigen Kosten in einem zeitgemäßen, digitalen Format. Neben derVermögensverwaltung bietet das Unternehmen einen exklusiven Zugang zuinstitutionellen Private Equity-, Venture Capital- und Immobilienfonds. Aktuellbetreut LIQID ein Kundenvermögen von mehr als einer Milliarde Euro (Stand:15.01.2021).