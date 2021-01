ARAMEA Fonds profitieren von Kündigungswelle bei Anleihen der DZ Bank

"Damit ist die DZ BANK das erste Haus, dass sich in diesem Jahr für die regulatorischen Veränderungen in 2022 durch Basel III vorzeitig gut aufgestellt hat", sagt ARAMEA-Vorstand Sven Pfeil, der mit seinen Fonds ARAMEA Rendite Plus (WKN: A0NEKQ) und ARAMEA Rendite Plus Nachhaltig (A2DTL7), in 7 der 8 Anleihen, die nun gekündigt wurden, investiert ist. "Wir erwarten hier in den kommenden Monaten eine erhöhte Aktivität auch anderer Emittenten", erklärt Pfeil weiter. Diese hätten ähnlich wie die DZ BANK die neuen Anleihen bereits emittiert und bräuchten nun nur noch die alten Formate zurückzunehmen. Eine Kündigung sei dabei oftmals die bessere - wenn auch für den Emittenten auf den ersten Blick teurere - Lösung, da bei einem Rückkaufangbot, welches auch unter 100% liegen könne, oftmals nicht das gesamte Volumen angedient wird.

"Wir haben uns vor allem im vierten Quartal letzten Jahres verstärkt in diesen Anleihen positioniert, bei denen wir eine hohe Kündigungswahrscheinlichkeit sehen. Klassisches Nachrangrisiko erscheint z.T. bereits sportlich bewertet", ergänzt Co-Fondsmanager Andreas Meyer. Neben der durch Kündigungen in der Regel erfolgenden Kurssprünge (siehe Chart) sei auch interessant, dass die zu vereinnahmenden Renditen unabhängig vom sonstigen Marktgeschehen seien. Zwischen Mitte Februar bis Mitte Mai wird der mittlerweile über eine Milliarde schwere Fonds ARAMEA Rendite Plus und die 400Mio. EUR große nachhaltige Variante nun die Rückzahlungen erhalten. An Ideen, was man mit dem frei werdenden Kapital machen kann, mangelt es nicht. "US-Banken sind nach wie vor interessant bewertet, selbst unter Berücksichtigung der Währungsabsicherungskosten - zumal Sie aktuell eine höhere Kreditqualität aufweisen als europäische Titel," beschreibt Meyer die Marschrichtung. "Die Regulatorik wird uns auch in Zukunft nicht in Ruhe lassen, was wir hier zu Gunsten unserer Investoren ausnutzen können". Weiteres Ziel sei es sich zunehmend in Versicherungspapiern zu engagieren, da hier die regulatorischen Veränderungen durch Solvency II erst 2026 in Kraft treten und es dort im Vorfeld auch zur Kündigung von Papieren alten Formates kommen sollte.





Quelle: Bloomberg

