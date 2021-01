Der letzte große Rücksetzer war zu Zeiten der Finanzkrise im Jahr 2008 und breitete sich auf ein Niveau von 14,51 US-Dollar in der United Health-Aktie aus. Seitdem allerdings läuft der Wert dynamisch davon und konnte Ende 2020 auf ein Rekordhoch von 367,95 US-Dollar zulegen. Dies ist allerdings das letzte Hoch gewesen, seither konnte das Papier nicht mehr an seine Rekordstände anschließen. Vielmehr wurde nur knapp darunter ein zweites Hoch ausgebildet und speist somit die Annahme eines potenziellen Doppeltops. Sollte sich dieses mit fortgesetzten Abschlägen weiter herauskristallisieren, könnte daraus sogar eine Trendwende entspringen.

Jetzt genau beobachten!

Zunächst einmal kann es nicht schaden, die bisherigen Gewinne enger abzusichern. Hierzu könnte jetzt ein Stopp an der Kursmarke von 330,00 US-Dollar angesetzt werden. Zum anderen ist das Doppelhoch aber noch lange nicht spruchreif, eine zunehmende Wahrscheinlichkeit auf eine Trendwende ginge erst mit einem Kursrutsch unter 329,14 US-Dollar einher. Erst dann würde die Wahrscheinlichkeit auf weitere Abschläge in Richtung 314,36 US-Dollar, darunter sogar auf 290,00 US-Dollar sichtlich zunehmen. Insgesamt ist die Ausdehnung dieses Doppelhochs zeitlich nicht sehr groß, sodass es sich vermutlich nur um eine zwischengeschaltete Korrektur handeln dürfte. Trotzdem ließe sich in der Spitze durch den Einsatz des Put Optionsscheins WKN KE0GZH eine Rendite von bis zu 125 Prozent erzielen. Selbst erklärend dürfte bei einem Anstieg über die Rekordstände von 367,95 US-Dollar das Doppelhoch seine Gültigkeit verlieren und weitere Gewinne in den Bereich von 380,00 US-Dollar ermöglichen. Bei entsprechender Kursstärke könnte technisch sogar der Bereich um 400,00 US-Dollar in den Fokus der Käufer geraten.