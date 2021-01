Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von HempFusion, Probulin Probiotics, eröffnet einen Amazon-Shop und erweitert die Produktauswahl für den stationären Handel

HempFusion Wellness Inc. (TSX:CBD.U) („ HempFusion “ oder das „ Unternehmen “), ein führendes CBD-Unternehmen im Gesundheits- und Wellnessbereich, das die Kraft der Vollwert-Hanfnahrung nutzt, freut sich bekanntzugeben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Probulin Probiotics, LLC („ Probulin “) ihr Produktsortiment in bestimmten stationären Geschäften vergrößert und ihren Vertrieb auf Amazon durch einen einzigartigen E-Commerce-Store innerhalb der Amazon-Plattform erweitert hat. Das erweiterte Produktsortiment ist in den großen Einzelhandelsgeschäften wie Sprouts und Fresh Thyme erhältlich und umfasst auch das neue Probulin „Total Care Immune“-Produkt des Unternehmens.

The Probulin Store on Amazon (Photo: Business Wire)

Probulin, laut Spins syndizierten Angaben eine der am schnellsten wachsenden Marken für probiotische Nahrungsergänzungsmittel in den Vereinigten Staaten, hat „The Probulin Store“ auf der bewährten E-Commerce-Plattform von Amazon gestartet. Seit dem Beta-Launch Anfang Dezember 2020 hat Amazon Probulin dabei geholfen, Markenbekanntheit zu erzeugen und sowohl den Verkauf als auch die Produktaufklärung für Probulins komplette Linie an Produkten mit nach wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelten Wirkstoffen zu fördern. Erste Resultate haben einen starken durchschnittlichen „Return on Ad Spend“ (ROAS) von 8,54 USD für jeden investierten USD erzielt.

„Wir freuen uns unglaublich, den Probulin-Store auf Amazon zu starten, der unserer Marke einen enormen Zugang zu neuen Kunden ermöglicht“, kommentierte Jason Mitchell, N.D., Chief Executive Officer von HempFusion. „70 % unseres Immunsystems befindet sich im Darm, daher ist es keine Überraschung, dass die Verbraucher heute mehr denn je aktiv nach Probiotika suchen und nach Marken Ausschau halten, denen sie vertrauen können, um die Gesundheit des Verdauungssystems und des Immunsystems sowie die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden zu fördern. Der Start unseres Probulin-Stores auf der weltweit größten E-Commerce-Plattform ist ein enormer Schritt für das Unternehmen und stützt unsere umfassendere Initiative, im Laufe des Jahres 2021 und darüber hinaus ein signifikantes E-Commerce-Wachstum zu erzielen“, so Dr. Mitchell weiter.