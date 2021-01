DE30 testet den Bereich bei 13.900 Punkten

++ Europäische Märkte notieren höher ++ DE30 testet 200-Stunden-Linie ++ BASF veröffentlicht solide vorläufige Ergebnisse für Q4 2020 ++



Die Aktienmärkte in Europa notieren höher, nachdem die Wall Street gestern eine solide Sitzung hatte und heute in Asien Gewinne erzielt wurden. Bidens Amtseinführung ist das Hauptereignis des Tages, sollte aber keinen großen Einfluss auf die Märkte haben. Sollte es jedoch zu Ausschreitungen von Trump-Anhängern kommen, könnte es zu einigen Risk-Off-Bewegungen kommen. Händler sollten auch auf unmittelbare Entscheidungen von Biden achten, die während seiner Rede zur Amtseinführung (gegen 18:00 Uhr) bekannt gegeben werden könnten.

Quelle: xStation 5

Der DE30 bildete einen Doppelboden in der Nähe der 13.800-Punkte-Marke aus und startete anschließend eine Aufwärtsbewegung. Der Index brach über die Nackenlinie des Musters aus, die durch die Preiszone bei 13.875 Punkten markiert ist. Der Anstieg wurde später durch den SMA200 (lila Linie) gestoppt, aber der Index scheint sich auf einen weiteren Test dieser Hürde vorzubereiten. Sollten wir einen Ausbruch darüber sehen, wäre das jüngste Hoch im Bereich von 13.950 Punkten ein potenzielles Kursziel.



Unternehmensnachrichten

Einem Bloomberg-Bericht zufolge prüft die MTU Aero Engines AG (MTX.DE), ob sie ein Angebot für den spanischen Flugzeugteilehersteller ITP Aero abgeben soll. Rolls-Royce Holdings startet in dieser Woche den Verkauf von ITP Aero und will durch den Verkauf über 2 Mrd. GBP einnehmen.

Stephan Wollenstein, der Chef von Volkswagen (VOW1.DE) in China, sagte, dass der deutsche Autobauer aufgrund von Engpässen auf dem globalen Chipmarkt zehntausende Autos weniger in China verkauft habe.

BASF (BAS.DE) veröffentlichte die vorläufigen Ergebnisse für das letzte Quartal 2020. Wie das Unternehmen mitteilte, stieg das EBIT im 4. Quartal um 32 % auf 1,11 Mrd. Euro und fiel damit besser aus als erwartet. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 8% auf 15,9 Mrd. Euro. BASF wird im Februar bekannt geben, ob das Unternehmen seine Politik der jährlichen Dividendenerhöhung fortsetzt.

Der Aktienkurs von Volkswagen (VOW1.DE) steckt weiterhin in einer 10-Euro-Spanne fest, die durch die Widerstandszone bei 173 Euro und die Unterstützungszone bei 163 Euro begrenzt wird. Ein Ausbruch über oder unter eine dieser beiden Zonen könnte möglicherweise als Signal für eine größere Bewegung gewertet werden. Quelle: xStation 5



