NORDLB belässt BASF SE auf 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für BASF nach Eckdaten zum vierten Quartal von 50 auf 63 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Ludwigshafener hätten ihre eigenen Ziele und die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. "Der Kursverlauf der Aktie hat der Geschäftsentwicklung allerdings auch bereits angemessen Rechnung getragen", so der Experte./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 11:13 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2021 / 11:24 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.