+++ Neuemission +++ Deutsche Lichtmiete AG begibt „EnergieEffizienzAnleihe 2027“ (A3H2UH) – Zinskupon von 5,25% p.a.

„Emissions-Licht an“ – die Deutsche Lichtmiete AG begibt zum 01. Februar 2021 eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3H2UH3). Der Marktführer für „Light as a Service“ in Deutschland bietet institutionellen und privaten Investoren damit zum vierten Mal ein ökologisches Anleihe-Investment an. Die „Deutsche Lichtmiete EnergieEffizienzAnleihe 2027“ – so der offizielle Name der neuen Anleihe – hat ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption auf bis zu 50 Mio. Euro) und wird jährlich mit 5,25% verzinst (Zinszahlung jährlich am 01.02.). Besichert ist die Anleihe durch LED-Produkte, die von der Treuhänderin, der THD Treuhanddepot GmbH, über die gesamte Laufzeit gehalten werden.

Die „Deutsche Lichtmiete EnergieEffizienzAnleihe 2027“ erfüllt nach Angaben der Emittentin die sogenannten ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) für Anlageprodukte.