Aus ubup wird momox fashion / Re-Commerce Marktführer momox stellt seinen Second Hand Fashion Bereich neu auf (FOTO)

- Der Second Hand Onlineshop ubup wird zu momox fashion

- Neuer Markenauftritt mit neuem Logo, neuer Bildsprache und Tonalität

- Bündelung des Ankaufs von Kleidung wie auch Büchern und Medien ab sofort über

https://www.momox.de/

- Große nationale Werbekampagne inkl. TV startet ab 01. Februar 2021



Heute wird aus ubup momox fashion. Das ist das Ergebnis einer breit angelegten

und umfangreichen Rebrandingkampagne des Re-Commerce Marktführers

http://www.momox.com/ für seine Second Hand Fashion Kategorie. Unter

http://momoxfashion.com/ erwartet Kund*innen ein komplett überarbeiteter

Markenauftritt mit neuem Logo, frischer Bildsprache und Tonalität. Zugleich

bleiben der gewohnte und bei Kund*innen beliebte Service wie auch das große

Sortiment mit über einer Million qualitätsgeprüfter Kleidungsstücke, Schuhen und

Accessoires von über 2.000 Marken mit kostenfreiem Versand und Rückversand

weiterhin bestehen. Die neue Marke momox fashion wird ab dem 01. Februar 2021

mit einer groß angelegten, nationalen Werbekampagne inkl. neuem TV-Spot







Neues Corporate Design, neuer Name, gewohnter ServiceBereits seit 2013 handelt momox mit gebrauchter Kleidung und hat mit seinemGeschäftsmodell die Kreislaufwirtschaft von Mode vorangetrieben. So hatmittlerweile mehr als jede*r Zweite (56 Prozent) in Deutschland bereits SecondHand Kleidung gekauft. Dabei kaufen 86 Prozent Kleidung aus zweiter Hand, weiles gut für die Umwelt ist - so die Ergebnisse des aktuellen, hauseigenen SecondHand Fashion Reports in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Kantar.Um seinen Fokus auf Second Hand Fashion weiter auszubauen und seineMarkenstruktur zu vereinheitlichen, wurde die Fashion Kategorie einem komplettenRebranding unterzogen und eine neue Markenstrategie für den Fashion Bereich vonmomox entwickelt. Gestützt von Umfragen unter knapp 50.000 ubup Kund*innen undpotenziellen Kund*innen hat momox fashion als neuer Name das Rennen gemacht.Damit ist der neue Markenname der erste logische Schritt für eine einheitlicheMarkenstruktur. Mit momox fashion führt der Re-Commerce Pionier seinenOnlineshop für Second Hand Mode namentlich näher an die bekannte Dachmarke momoxheran."Bereits seit Jahren zählt die Fashion Kategorie zu den Wachstumstreibernunseres Unternehmens und wir sehen hierin noch viel Potential. Dies ist aucheiner der Gründe, weshalb wir uns für das Rebranding entschieden haben.Zahlreiche Umfragen haben ergeben, dass unsere Services, die sich nicht von