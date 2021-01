EMH Partners veräußert Mehrheitsbeteiligung an Native Instruments an Francisco Partners

20.01.2021

- Francisco Partners investiert in erheblichem Umfang in Native Instruments, den weltweit führenden Anbieter von Software und Hardware für die digitale Musikproduktion mit Sitz in Berlin und erwirbt Mehrheitsbeteiligung von EMH Partners und den Gründungsgesellschaftern - Beide bleiben bedeutende Minderheitsaktionäre

- Native Instruments will Vorreiterrolle im Bereich der digitalen Musikproduktion weiter ausbauen und Produktangebot erweitern - Ziel: ganzheitliche, benutzerzentrierte Plattform für die Musikproduktion schaffen

- Native Instruments wird fragmentierte Musiksoftwareindustrie weiter konsolidieren



München, Berlin 20. Januar 2021: EMH Partners, München, und die Gründungsgesellschafter von Native Instruments, Berlin, veräußern die Mehrheit ihrer Anteile an der Native Instruments Holding GmbH an Francisco Partners, eine führende globale Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Investitionen in Technologieunternehmen und technologieorientierte Unternehmen spezialisiert hat. Nach Abschluss der Transaktion werden EMH Partners, die Native Gründungsgesellschafter sowie Management eine signifikante Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen halten. Native Instruments ist Weltmarktführer für Software und Hardware zur digitalen Musikproduktion und hat seinen Unternehmenssitz in Berlin.



Native Instruments wurde 1996 in Berlin gegründet und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter. Das Unternehmen verfügt weltweit über 7 Niederlassungen und ist in mehr als 180 Ländern aktiv. Native Instruments gilt als eine der Speerspitzen der "Demokratisierung" der Musikproduktion. Das Unternehmen ermöglicht Kreativen, Musik ohne die hohen Einrichtungskosten, die bei traditionellen Musikstudios üblich sind, zu produzieren. Musikprofis rund um den Globus setzen auf die umfassende Musikinstrumenten-Bibliothek von Native Instruments und hochwertigen Software-Tools, um ihren Musikproduktionsprozess zu optimieren. Schätzungsweise 8 von 10 Tracks in den Billboard Top 10, den führenden Single Charts in den USA, wurden mithilfe von Native Instruments Technologie erstellt.