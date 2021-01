Der japanische Leitindex Nikkei 225 beeindruckte in den letzten Wochen (und Monaten) mit seiner Stärke.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 beeindruckte in den letzten Wochen (und Monaten) mit seiner Stärke. Im Ergebnis notiert der Nikkei 225 auf einem Niveau, das man bereits seit knapp drei Jahrzehnten nicht mehr beobachten konnte. Zudem hat der Nikkei 225 auch Tuchfühlung zur psychologisch wichtigen 30.000er Marke aufgenommen.

Rückblick. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 30.12. hat der Nikkei 225 weitere Fortschritte gemacht. Damals hieß es unter anderem „[…] Die Erwartungshaltung der Marktakteure manifestiert sich gegenwärtig in einem weiter ansteigenden Nikkei 225. Mittlerweile sind die zuletzt an dieser Stelle in den Raum gestellten 28.000 Punkte in Reichweite gekommen. Sollte es dem Nikkei 225 gelingen, auch diese Hürde zu meistern, dann muss man auch über die 30.000 Punkte als mögliches mittelfristiges Bewegungsziel diskutieren. Der Index hat aus charttechnischer Sicht derzeit das Momentum auf seiner Seite. Damit dieses so bleibt, sollte es im besten Fall nicht mehr unter den Bereich von 26.000+ Punkten gehen. Weiterhin gilt: Sollte es zu einem Rücksetzer unterhalb von 24.000 Punkten kommen, wäre eine Neubewertung der Lage notwendig.“

In der Folgezeit hat der Nikkei 225 seine Aufwärtsbewegung zunächst fortsetzen können. Bis auf knapp 28.980 Punkte schwang sich der Index auf, ehe die Aufwärtsbewegung ins Stocken kam. Mit knapp 28.500 Punkten bewegt sich der Index aber noch immer in Reichweite zu seinem aktuellen 52-Wochen-Hoch. Eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung 30.000 Punkte scheint weiterhin möglich zu sein.

Unter fundamentalen Aspekten war der Handel zuletzt von ambivalenten japanischen Konjunkturdaten und einem vergleichsweise robusten Yen geprägt.

Kurzum: Es bleibt dabei. Der Nikkei 225 hat das Momentum auf seiner Seite. Vermeintliche Belastungsfaktoren (u.a. starker Yen) können der Rally (noch) nichts anhaben. Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn sich etwaige Rücksetzer nun oberhalb von 27.000 Punkten abspielen würden. Sollte es darunter gehen, ist Vorsicht geboten. Auf der Oberseite dürfte die Marke von 30.000 Punkten eine gewisse Anziehungskraft entwickeln.