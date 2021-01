3M - Vom Bordell zum Weltkonzern! Wollen Sie beim nächsten Einstieg dabei sein?

3M: MMM // ISIN: US88579Y1010

Wenn wir in unserem beschaulichen Stuttgart über einen Weltkonzern wie 3M nachdenken, fällt uns natürlich auf, dass es bei uns im Städtle ein Unternehmen mit dem hübschen Namen 3F gibt. In der Tat steht es gleich neben dem Rathaus - Zufall oder nicht - auf dem ehemaligen Grund eines Zisterzienserklosters, das Drei-Farbenhaus. Es ist, nun ja, wie sollen wir sagen, es ist ein Ort, an dem sich das angeblich älteste Gewerbe der Welt niedergelassen hat. Die Meinung von Abt Johann von Friedingen, unter dessen Ägide im Jahre des Herrn 1502 an dieser Stelle eine Kirche mit damals sehr modernen Spitzbögen errichtet wurde, kennen wir nicht. Stattdessen wissen wir, dass Stuttgarts legendärer Oberbürgermeister Arnulf Klett nach dem Zweiten Weltkrieg inmitten der Trümmerwüste befand, dass die Damen des Gewerbes ein Dach überm Kopf brauchten.

Die Fassade des Hauses wurde dann in den Nationalfarben Frankreichs angepinselt, weil man dem einstigen Gegner in Sachen Liebesspiel einfach mehr Kompetenz zutraute. Geboren war das Drei-Farbenhaus, dessen Besitzerin Elena Bihler über hundert Jahre alt wurde.

Womit wir mit kühnem Zungenschlag wieder bei 3M landen: Vor genau hundert Jahren entwickelte man dort das Abdeckklebeband zur Herstellung von Drei-Farben-Lackierungen. Jetzt sagen Sie selbst: Wie zum Teufel kommen die auf so eine Geschichte und spannen dann den Bogen zur Farblackierung von 3M?

Historie

Ich möchte Sie abholen mit unserer Analyse und brauche dafür Ihre Aufmerksamkeit für 5 Minuten, damit Sie die folgenden Charts und unseren Analyseweg richtig verstehen können.

Im Chart von Anfang Oktober können Sie den von uns zu dieser Zeit berechneten Zielbereich als grüne Box sehen, und wie der Kurs exakt darin einlief. Das heißt wir haben uns im Oktober bereits festgelegt wo die Trendwende im Kurs stattfindet um dort einzusteigen.

3M 04.10.2020

Im Chart von Anfang November ist deutlich zu sehen, wie der Kurs ein zweites Mal in den Zielbereich kam, und von da aus die Reise Richtung Norden startete. Das war für uns eine klare Bestätigung zum Einstieg.

3M 08.11.2020

Das Chart vom Dezember zeigt uns, dass wir nach dem Erreichen des Widerstands bei $179.37 einen neuen Zielbereich definieren konnten. Auch diese zweite grüne Box im Chart wurde im selben Monat noch sauber erreicht und es folgte ein weiterer Einstieg bei 3M.

3M 04.12.2020

Primärszenario // 70%

Im aktuellen Chart tragen wir ein wenig die Sorge, dass sich die Bullen momentan schwer darin tun, die Aktie über die $179.53er-Marke zu tragen. Das wäre aber das wichtige Signal für die weitere Reise in Richtung Norden. Momentan gehen wir mit der Wahrscheinlichkeit von 70% davon aus, dass die Bullen dieses Signal setzen können.

3M 18.01.2021





Wir warten aktuell also auf Bestätigung unseres primären Szenarios um weiter aktiv zu werden. Sie sehen bei uns geschieht nichts durch Willkür oder im Blindflug durch den Markt zu steuern. Jede Handlung unterliegt einer klaren Abwägung unseres Risikos und auf Basis eine Methodik in uns im Durchschnitt zu 72% die korrekten Trendwendepunkte im Markt aufzeigt auch auf längeren Zeitebenen in die Zukunft.

