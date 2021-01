London / Toronto 20.01.2021 - Die britische Premier Foods hat im dritten Geschäftsquartal ein deutliches Umsatzplus verzeichnet. Plant & Co hat die Übernahme von Kanadas erster veganer Metzgerei gemeldet.



Die britische Premier Foods hat für das dritte Geschäftsquartal, das am 26. Dezember endete, einen deutlichen Umsatzanstieg um neun Prozent gemeldet. Das Unternehmen teilte mit, dass die Markenumsätze um 12,1 Prozent wuchsen, andere Umsätze gingen derweil um 2,7 Prozent zurück.





Wenig überraschend wuchs der Umsatz im Online-Handel um 90 Prozent.Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet das Unternehmen einen Umsatz in der Spanne von 145 Mio. bis 150 Mio. Pfund. Im Vorjahr lag der Umsatz bei 132,6 Mio. Pfund.Plant & Co übernimmt YamChopsDie Profiteer-Empfehlung Plant & Co hat gestern nach Handelsschluss die Übernahme von YamChops bekanntgegeben. YamChops ist die erste vegane Metzgerei Kanadas und produziert und vertreibt 17 eigene Produkte, die auf Hähnchen, Schweinefleisch und Fisch auf pflanzlicher Basis. YamChops vertreibt zudem auch andere vegane Lebensmittel im B2B und im B2C-Bereich.Der CEO von Plant & CO Shawn Moniz sagte dazu, dass die Übernahme von YamChops Teil der Unternehmensstrategie sei, schnell mit einer bekannten und vertrauenswürdigen Marke auf den Markt zu kommen. Die Übernahme von YamChops gilt dabei als Trendwende.YamChops ist seit 2008 auf dem Markt tätig. Im Rahmen der Übernahme durch Plant & Co sollen die Produkte von YamChops auch auf den US-Markt gebracht werden. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2M8rMfmHinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von Plant & Co. Brands Ltd. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien des besprochenen Unternehmens Plant & Co. Brands Ltd. und hat kurzfristig nicht die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!