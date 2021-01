Waldems-Esch (ots) - Insgesamt 19 pharmazeutische Substanzen verlieren dieses

Jahr in Deutschland ihren Grundpatentschutz; sie generieren ein vergleichsweise

geringes Umsatzvolumen von 550 Mio. Euro im Arzneimittelmarkt. Eine Analyse der

internationalen Patentdatenbank SHARK des Datenspezialisten INSIGHT Health

zeigt, dass sich die Substanzen auf unterschiedliche Therapiegebiete verteilen

und der Grundpatentschutz von drei gentechnisch hergestellten Arzneimitteln

abläuft.



Im Vergleich zu den vorherigen Jahren und mit Blick auf die nächsten Jahre ist

für 2021 beim freigesetzten Umsatzvolumen durch Grundpatentabläufe ein Rückgang

zu beobachten. Ein Grund dafür ist, dass dieses Jahr kein Blockbuster wie 2018

Adalimumab oder 2020 Bevacizumab sein Patent verliert. Eine weitere Besonderheit

in 2021 ist, dass zwar die Grundpatente von 19 Medikamenten (ohne

Berücksichtigung von Impfstoffen) ablaufen, für fünf davon aber noch diverse

Marktexklusivitäten bestehen, sodass Nachahmer vorerst nicht in den Markt

eintreten können. Insgesamt generieren die Medikamente mit ablaufendem

Grundpatent einen vergleichsweisen niedrigen Umsatz von 550 Mio. Euro im

Arzneimittelmarkt (nach Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmens, Quelle:

NPI Apothekeneinkauf MAT 12/2020, INSIGHT Health).





Hinsichtlich des Umsatzvolumens in den einzelnen ATC1-Klassen fällt eindeutlicher Schwerpunkt auf die Klasse der Antineoplastika und Immunmodulatoren:Die drei aus dem Grundpatentschutz laufenden Medikamente in dieser Klasse machenfast 60 Prozent des Gesamtumsatzes der frei werdenden Substanzen aus. Unterihnen befinden sich auch zwei von insgesamt nur drei gentechnisch hergestelltenArzneimitteln. Hier ist zuvorderst Interferon Beta-1a zu nennen, das mit 47,6Prozent das umsatzstärkste aller frei werdenden Substanzen ist. Der Arzneistoffwird durch rekombinante DNA-Technologie hergestellt und ist für die Behandlungvon Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose indiziert. Das anderegentechnisch hergestellte Medikament in dieser Klasse ist Mepolizumab, das inder Behandlung von Asthma zugelassen ist. Trotz Grundpatentablauf ist bis aufWeiteres aber mit keinem Biosimilar zu rechnen, da das Arzneimittel nochMarktexklusivität besitzt.Den zweiten Platz im Umsatzranking aller aus dem Grundpatentschutz laufendenArzneistoffe belegt Rotigotin mit einem Umsatzanteil von 17,3 Prozent. DieSubstanz ist ein Nicht-Ergolin-Dopamin-Agonist, der für die Behandlung derParkinson-Krankheit und des Restless-Legs-Syndroms zugelassen ist und mittelseines transdermalen Pflasters verabreicht wird.Weiterhin ist die ATC1-Klasse Verdauungs- und Stoffwechsel hervorzuheben, in dervier Substanzen ihren Grundpatentschutz verlieren. Darunter sind zweiAntidiabetika mit rund 16,4 Mio. Euro Umsatz. Das dritte Antidiabetikum indieser Klasse, die Substanzkombination Glimepiride + Pioglitazone, verzeichnetkeinen Umsatz: Da das deutsche Bundesinstitut für Arzneimittel undMedizinprodukte (BfArM) aufgrund des erhöhten Risikos für Blasenkrebs vomGebrauch abrät, wird es nur noch in medizinisch begründeten Ausnahmefälleneingesetzt.Mit Blick auf das Jahr 2022 darf wieder mit einem weitaus höheren Umsatzvolumenfür den generischen Markt gerechnet werden. So stehen voraussichtlich Substanzenmit einem Volumen von 1,7 Mrd. Euro für Nachahmer zur Verfügung - davon siebenBiologika.