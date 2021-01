„La Liste", die Auswahl der besten Restaurants der Welt, verleiht Special Awards für 2021. Sie würdigen Engagement, Widerstandsfähigkeit und Innovation in der Gastronomie

PARIS, 20. Januar 2021 /PRNewswire/ -- „La Liste" ist ein prominenter Restaurant-Finder der seit 2015 eine Klassifizierung der weltbesten Restaurants veröffentlicht. Als Antwort auf die Pandemie beginnt das Jahr 2021 mit zwei neuen Initiativen. „La Liste verleiht" neue Special Awards und veröffentlicht eine tiefgründige neue Publikation, den Gastronomy Observer , der auf die globale Datenbank des Guides zurückgreift, um Innovationen in unserer Esskultur zu entdecken.

La Liste ist vor allem für die Veröffentlichung der jährlichen Top 1.000 der besten Restaurants der Welt bekannt, die auf den fast 900 Quellen basieren, die einen Algorithmus speisen. Guy Savoy, Paris, Eric Ripert, Le Bernardin, New York, Seiji Yamamoto, Ryugin, Tokio und Yosuke Suga, Sugalabo, Tokio, bleiben ein weiteres Jahr auf Platz 1 der La Liste Top 1.000. Für das Jahr 2020 wird das Ranking ausgesetzt.

10 Special Awards zeichnen 30 Köche, Restaurants oder Konzepte aus 18 Ländern aus, allesamt perfekte Beispiele für Innovation die unsere Gastronomie von morgen gestalten werden.

Die Köchin Selassie Atadika aus Ghana , eine Wegbereiterin für die "Neue Afrikanische" Küche, erhält den New Destination Champion Award , gesponsert von Moët Hennessy. In Frankreich fällt die Wahl auf Florent Ladeyn von der Auberge Vert-Mont in Flandern;

aus , eine Wegbereiterin für die "Neue Afrikanische" Küche, erhält den , gesponsert von Moët Hennessy. In Frankreich fällt die Wahl auf von der Auberge Vert-Mont in Flandern; Der Spanier Dabiz Muñoz gewinnt den Innovation Award , gesponsert vom Internationalen Markt von Rungis, für sein GoXo Fast-Casual-Lieferimperium. Der Franzose Olivier Nasti wird für seine zahlreichen Initiativen vom Food-Truck bis hin zu Drive-In- und Take-Away-Menüs mit berühmten Köchen ausgezeichnet;

gewinnt den , gesponsert vom Internationalen Markt von Rungis, für sein GoXo Fast-Casual-Lieferimperium. wird für seine zahlreichen Initiativen vom Food-Truck bis hin zu Drive-In- und Take-Away-Menüs mit berühmten Köchen ausgezeichnet; Mashama Bailey , der Star der Südstaatenküche aus Georgia, USA und Diversity-Botschafterin, erhält den Game Changer Award - Inclusivity

, der Star der Südstaatenküche aus und Diversity-Botschafterin, erhält den Award für digitale Beeinflusser : Er ist für Simone Zanoni , italienischer Küchenchef des Le George im Four Seasons Hotel George V, Paris , und sein digitaler Familienerfolg, Casa Zanoni;

: Er ist für , italienischer Küchenchef des im Four Seasons Hotel George V, , und sein digitaler Familienerfolg, Casa Zanoni; Ethical and Sustainability Award , gesponsert von Accor Live Limitless: Matt Orlando vom Zero-Waste-Restaurant Amass, Kopenhagen. Frankreich-Auswahl: Nadia Sammut von der Auberge La Fenière;

, gesponsert von Accor Live Limitless: vom Zero-Waste-Restaurant Amass, Kopenhagen. Frankreich-Auswahl: von der Auberge La Fenière; Community Spirit Award : das Covid-19 Playbook von Black Sheep Restaurants aus Hongkong. Die französische Auswahl ist „Les Chefs avec les soignants" (etwa: Chefköche für das Pflegepersonal) unter der Leitung von Guillaume Gomez , dem Cherkoch des Elysée-Palastes, und Stéphane Méjanès, Journalist;

: das von Black Sheep Restaurants aus Hongkong. Die französische Auswahl ist (etwa: Chefköche für das Pflegepersonal) unter der Leitung von , dem Cherkoch des Elysée-Palastes, und Stéphane Méjanès, Journalist; Talente des Jahres , gesponsert von Moët Hennessy, sind die Peruanerin Francesca Ferreyros , der Franzose Mory Sacko , der Italiener Antonio Bueno , der Brite Daniel Smith und der Philippiner Josh Boutwood ;

, gesponsert von Moët Hennessy, sind die Peruanerin , der Franzose , der Italiener , der Brite und der Philippiner ; Eröffnungen des Jahres : CocoCouture in St. Petersburg , Kol in London , Euphoria by Jason Tan in Singapur und Ever in Chicago ;

: in , in , in Singapur und in ; Hidden Gem Awards : La Femme du Boucher in Marseille , Frankreich, Nur in Fez, Marokko, Koks auf den Färöer Inseln, Le Café Suisse in der Schweiz, Langouste in Serbien, Willows Inn auf Lummi Island , USA , D'Berto in Spanien, 102 House in Foshan, China ;

: in , Frankreich, in Fez, Marokko, auf den Färöer Inseln, in der Schweiz, in Serbien, auf , , in Spanien, in Foshan, ; Preis für Handwerkskunst und Authentizität: Die französische Ferme de la Ruchotte, der Japaner Masashi Yamada vom Restaurant Yanagiya in Gifu und das mexikanische Las Quince Letras in Oaxaca .

Der neue Gastronomy Observer erzählt die Geschichte eines turbulenten Jahres. Er illustriert die Anstrengungen der Gastronomen neue Wege zu entwickeln, um inmitten von Schließungen und Umsatzeinbußen zu überleben. Er blickt jedoch auch auf die Schattenseiten der Branche und behandelt Missbrauch in Restaurantküchen, das Diversity-Problem des Gastgewerbes und #MeToo in Restaurants. Und er wagt einen Blick in die Zukunft des Gastgewerbes.