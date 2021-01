Bureau Veritas erweitert Cybersicherheits-Angebot durch Kooperation mit Secura

Bureau Veritas , ein weltweit führender Anbieter von Tests, Inspektionen und Zertifizierungen, meldete heute den Abschluss der Übernahme von Secura B.V. (zunächst mit einer Mehrheitsbeteiligung), einem unabhängigen Dienstleistungsunternehmen, das auf Cybersicherheitsdienstleistungen spezialisiert ist. Secura wird ein Eckpfeiler in der Cybersicherheitsstrategie von Bureau Veritas sein.

Die steigende Nachfrage bei digitaler Sicherheit und neue Vorschriften erhöhen den Bedarf an Konformitätsbewertungen. Daher stellen Services im Bereich Test, Inspektion und Zertifizierung (TIC) für Cybersicherheit einen Zukunftsmarkt dar, der beträchtliches Wachstum und erhebliche Dynamik verspricht. Secura genießt auf diesem vielversprechenden neuen Konformitätsmarkt Anerkennung als Cybersicherheitsspezialist mit starker Ausrichtung auf TIC-Aktivitäten.

Gegründet 2000 in den Niederlanden, beschäftigt Secura 100 Mitarbeiter in zwei Technologiezentren in Eindhoven und Amsterdam. Das Unternehmen erzielte 2020 einen Umsatz von knapp 10 Millionen Euro.

Mit soliden Fachkenntnissen und Fähigkeiten verfolgt Secura einen ganzheitlichen Sicherheitsansatz bei der Identifizierung und Bewertung von Cybersicherheitsrisiken gemäß Standards, Rahmenvorgaben und Zertifizierungsprogrammen. Die Mission von Secura lautet: „Einblick in Ihre Sicherheit geben“.

„Sowohl für Unternehmen als auch Privatpersonen steigen die Cybersicherheitsrisiken“, sagte Didier Michaud-Daniel, Chief Executive Officer von Bureau Veritas. „Der Schutz persönlicher und geschäftlicher Daten und Systeme ist zu einer zentralen Herausforderung in Bezug auf Sicherheit, Schutz und sogar die Nachhaltigkeit von Unternehmen geworden. Diese strategische Allianz unterstützt die rasante Entwicklung von Bureau Veritas im Bereich der Konformitätsbewertung von immateriellen Vermögenswerten. Angesichts der erwarteten Beschleunigung der aktuellen Dynamik im TIC-Markt für Cybersicherheit in den nächsten Jahren wird die Expertise von Secura unser weltweites Angebot für die wichtigsten Regionen und Branchen weiter stärken. Im Namen des Executive Committee von Bureau Veritas möchte ich das Secura-Team herzlich begrüßen.“