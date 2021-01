Foto: finanzbusiness Commerzbank wandert in die Microsoft-Cloud ab - COO Hessenmüller setzt auf Innovation und Effizienz Nachrichtenquelle: Finanz Business 31 | 0 | 0 20.01.2021, 14:08 | Institut vertieft "strategische Partnerschaft" mit dem US-Softwareriesen und will einen signifikanten Teil ihrer Anwendungen in die Cloud Microsoft Azure auslagern.

