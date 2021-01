Es läuft derzeit ganz einfach nicht für die Aktie des Energieversorgers E.ON. Nach einem durchaus vielversprechenden Start ins neue Jahr hielt mittlerweile die bereits seit geraumer Zeit dominierende Tristesse wieder Ei

Es läuft derzeit ganz einfach nicht für die Aktie des Energieversorgers E.ON. Nach einem durchaus vielversprechenden Start ins neue Jahr hielt mittlerweile die bereits seit geraumer Zeit dominierende Tristesse wieder Einzug. Es will der Aktie einfach nicht gelingen, auf der Oberseite Akzente zu setzen.

Rückblick. Bereits unsere letzte Kommentierung zu E.ON-Aktie vom 16.12. überschrieben wir mit „Aktie ohne Durchschlagskraft“. Damals hieß es unter anderem „[…]In der Folgezeit verpasste es die Aktie, den dominierenden Abwärtstrend entscheidend zu attackieren. Dieser hat seine Relevanz in den letzten Wochen weiter ausgebaut. Gleiches gilt für das Widerstandscluster um 9,3 Euro. Es bedarf einer großen Kraftanstrengung der Aktie, diese Hürden zu überwinden. Allerdings sieht es nicht unbedingt danach aus, dass E.ON kurzfristig dieses Unterfangen in Angriff nehmen könnte. Ganz im Gegenteil. Nach dem abermaligen Verlust der 9,0 Euro ist erst einmal auf der Unterseite Gefahr im Verzug. Aktuell steht die wichtige Unterstützung um 8,7 Euro im Feuer. Auch eine Ausdehnung der Bewegung auf 8,3 Euro ist nach wie vor nicht auszuschließen. Kurzum: Die Aktie des Energieversorgers schwächelt und muss nun aufpassen, auf der Unterseite nicht weiter in Bedrängnis zu geraten. Ein Verbleib oberhalb von 8,7 Euro wäre vor diesem Hintergrund eminent wichtig. Auf der Oberseite muss es zunächst über die 9,0 Euro gehen, um die Lage etwas zu entspannen. Doch erst ein signifikanter Vorstoß über die 9,3 Euro würde das Chartbild deutlicher aufhellen.“



Der Handelsverlauf rund um den Jahreswechsel verlief symptomatisch. Die Aktie bäumte sich zwar auf und kehrte temporär über die Marke von 9,0 Euro zurück, doch der entscheidende Schritt – der Ausbruch über das massive Widerstandscluster 9,2 / 9,3 Euro - blieb E.ON verwehrt. Und so kam es, wie es kommen musste; nach einigen vergeblichen Versuchen, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren, ging es für E.ON wieder abwärts. Dabei wäre ein Vorstoß in Richtung 9,5 Euro (inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie) eminent wichtig gewesen.

Zuletzt orientierte sich die Aktie wieder nach unten. Die massive Unterstützung bei 8,7 Euro steht gegenwärtig unter Druck. Ob deren Bedeutung ist ein signifikanter Bruch unbedingt zu vermeiden. Anderenfalls könnte sich die Aktie zügig im Bereich von 8,3 Euro oder gar 8,0 Euro wiederfinden.

Kurzum: Für E.ON muss es zunächst um Schadensbegrenzung gehen. D.h., dass die 8,7 Euro verteidigt werden müssen. Auf der Oberseite würde ein Ausbruch über die 9,3 Euro für Entlastung sorgen. Aktuell stellt sich jedoch die Frage, woher die Aktie die Kraft für einen derartigen Vorstoß nehmen soll.