WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Vereidigung von Joe Biden als 46. US-Präsident besiegelt am Mittwoch das Ende der kontroversen Amtszeit von Donald Trump. Biden will die gespaltene Nation nach seiner Amtseinführung zur Eintracht aufrufen. Trump bleibt als erster Präsident seit 1869 der Vereidigung seines Nachfolgers fern. Der 74-Jährige verließ am Morgen (Ortszeit) das Weiße Haus per Hubschrauber. In der Nacht zum Mittwoch begnadigte Trump noch seinen ehemaligen Chefstrategen Steve Bannon sowie mehr als 70 weitere Personen.

Joe Biden wird mit seinen ersten Amtshandlungen als Präsident noch am Mittwoch wie angekündigt die USA in das Klimaabkommen von Paris und Weltgesundheitsorganisationen WHO zurückbringen. Der renommierte Coronavirus-Experte Anthony Fauci werde bereits am Donnerstag als Chef einer US-Delegation bei einer Ratsversammlung der WHO sprechen, teilte Bidens Übergangsteam mit. Biden wird die Amerikaner auch aufrufen, 100 Tage lang Masken in der Öffentlichkeit zu tragen, um die Corona-Ausbreitung einzudämmen.