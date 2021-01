Pampers Windeln - mit Liebe in Deutschland gemacht (FOTO)

Schwalbach am Taunus (ots) -



- Forschung und Produktion vor Ort sichern hohe Qualität

- Neue Werbekampagne von Pampers ermöglicht Blick hinter die Kulissen bei

Pampers und sorgt für mehr Transparenz



Babys machen unsere Welt zu etwas Besonderem. Eltern wünschen sich dabei für ihr

Baby eine Windel, die sicher und bequem ist und mit der ihr Kind unbeschwert die

Welt entdecken kann. Seit über 45 Jahren und mittlerweile über drei Generationen

hinweg entwickelt Pampers Windeln mit genau diesem Anspruch: Einer perfekten

Kombination aus Sicherheit, Qualität und Komfort. Da viele der P&G Expert*innen

selbst Eltern sind, wissen sie, wie wichtig eine Windel ist, die mit Liebe

hergestellt wurde und sicher für ihr Baby ist.





Pampers Windeln - mit Liebe vor Ort in Deutschland entwickelt und produziertÜber 350 Pampers Expert*innen aus verschiedenen Forschungsdisziplinen arbeitenim Forschungszentrum in Schwalbach bei Frankfurt am Main daran, Pampers Windelnkontinuierlich weiterzuentwickeln. Neben ihrer Expertise sorgt ein offenes Ohrfür Eltern und ihre Babys für ein Höchstmaß an Qualität. Denn Eltern wissen ambesten, was das Richtige für ihr Baby ist : Jede Woche kommen mehr als 1.200Eltern mit ihren Babys in das Forschungs- und Entwicklungszentrum [1], umgemeinsam mit Pampers Forscher*innen Windeln zu testen.Genau wie Eltern legt Pampers größten Wert auf Babys Sicherheit. Deshalb gibt eseinige wichtige Dinge, die Pampers lieber nicht aus der Hand gibt - zum Beispieldie Produktion der Windeln. Pampers Windeln werden ausschließlich in eigenenPampers-Werken produziert. So wird jede Produktionsphase aktiv überwacht, um dieQualität und Sicherheit der Produkte zu gewährleisten. Made in Germany.Julian Probst, Brand Director Pampers DACH: "Bei Pampers arbeitenTop-Wissenschaftler*innen und herausragende Techniker*innen und Ingenieur*innen.Neben hoher Forschungskompetenz, die man bei einer Windel vielleicht gar nichtvermutet, hat die Meinung von Eltern eine ganz besondere Bedeutung für uns.Jahrelanges Wissen und Erfahrung, Entwicklung sowie Produktion hier vor Ort inDeutschland, kombiniert mit viel Liebe, die unsere Mitarbeiter täglich in dieWindelherstellung fließen lassen - das ist einmalig. Und genau das wollen wirmit unserer neuen Pampers Kampagne transparent auch unseren Konsumenten zeigen."Neue Werbekampagne mit Pampers Mitarbeiter*innenViele Pampers Expert*innen aus Entwicklung und Produktion haben selbst Kinderund wissen daher, was es bedeutet, nur das Beste für sein Kind zu wollen. ZweiPampers Mitarbeiter geben daher nun Einblicke in die Entwicklung und Produktionbei Pampers und zeigen, mit wie viel Wissen und Hingabe eine Pampers Windel