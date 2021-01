Mountain Valley MD beantragt Patent für neuartiges Adjuvans zur sparsamen Impfstoffdosierung

TORONTO, ON – 20. Januar 2021 - Mountain Valley MD Holdings Inc. (das „Unternehmen“ oder „MVMD“) (CSE: MVMD) (FWB: 20MP) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Patentantrag für ein poröses nanostrukturiertes Adjuvans auf Basis von Aluminium (POROUS ALUMINUM NANO-STRUCTURED ADJUVANT/„PANA“) eingereicht hat, um die fortgeschrittenen Forschungsarbeiten des Unternehmens zur sparsamen Impfstoffdosierung zu schützen. Das PANA-Patent beinhaltet ein neuartiges Adjuvans, dessen Erfindung auf eine vollkommene Kompatibilität mit den derzeitigen Impfstoffherstellungsmethoden abzielt. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie des Unternehmens, Technologien auf den Markt zu bringen, die problemlos von Partnerfirmen eingebunden werden können, und so die Entwicklung kostengünstiger, rasch marktreifer Lösungen zu ermöglichen.

Adjuvanzien sind allseits bekannte pharmakologische und immunologische Substanzen, welche die Immunreaktion eines Impfstoffs verbessern. Adjuvanzien werden einem Impfstoff beigefügt, um die Immunreaktion zu verstärken, damit mehr Antikörper produziert werden und eine länger anhaltende Immunität gewährleistet ist; dadurch werden nur geringe Dosen des Antigens benötigt.

Mit dem PANA-Verfahren, einer neuen Erfindung des Unternehmens, wird ein stabiles nanopartikuläres Adjuvans erzeugt, das bei wiederholten Gefrier-Auftau-Zyklen nicht agglomeriert, wodurch negative Auswirkungen auf die Festigkeit des Impfstoffs vermieden werden. Außerdem ist – im Gegensatz zu den schädlichen Hochtemperatur-Autoklavierungsprozessen (Sterilisationsmethode mit Hochdruckdampf), die in Verbindung mit mikropartikulären Adjuvanzien auf Gelbasis auftreten – lediglich eine sterile Filtration erforderlich.

Die seit langem auf dem Markt erhältlichen Aluminium-Adjuvanzien haben sich bei Impfstoffen wie dem inaktivierten Polio-Impfstoff („IPV“) als „dosisschonend“ erwiesen, sind aber mit zahlreichen Nachteilen in puncto Herstellung und Stabilität verbunden, was ihren relativen Nutzen einschränkt. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass sein patentiertes PANA-Verfahren die Einschränkungen herkömmlicher Adjuvanzien auf Aluminiumbasis überwindet und gleichzeitig die dosisschonende Stabilität und Benutzerfreundlichkeit signifikant verbessert.