Was passiert, wenn die Inflation zurückkehrt?

Kommt es nach so langer Zeit wieder zu einer Inflation, wird die Angst vor einer Hyperinflation, also erheblichen Preissteigerungen groß sein. „Die Folge wäre: Aktien und Anleihen würden positiv miteinander korrelieren. Damit würden Multi-Asset-Portfolios ihre natürliche Absicherung verlieren und Anleihenproxys würden nicht mehr als Ballast in einem Aktienportfolio funktionieren“, sagt Leyland.

Gleichzeitig würden viele Unternehmen unter Margendruck leiden, da ihnen die Preissetzungsmacht fehle, um die Kosteninflation auszugleichen (wenn der Rückenwind durch Löhne, Steuern und Zinssätze zu Gegenwind wird, dann sinken auch die Unternehmensgewinne als Prozentsatz des BIP), so der Fondsmanager. Ein Anstieg der Zinssätze würde auch Probleme für Unternehmen mit sich bringen, die überzogene Bilanzen refinanzieren müssen. „Wobei es auch Stimmen gibt, die argumentieren, dass die finanzielle Repression die Realzinsen sehr negativ halten würde, indem sie einen zu starken Anstieg der Zinsen verhindert“, meint Leyland. Infolgedessen würde die Aktienselektion wichtiger werden. „Aktive Anleger wären gegenüber passiven Anlegern im Vorteil, und das Pendel würde von den extremen Pro-US- und Pro-USA-Wachstumspositionen, die es in diesem Jahr erreicht hat, zurückschwingen. Damit würde das Argument, dass niedrige Zinsen hohe Multiplikatoren für knappe Wachstumswerte rechtfertigen, unterminiert werden.“

„Unsere Priorität bleibt daher die Minderheit der Unternehmen, die über eine echte Preissetzungsmacht verfügen, sei es aufgrund von Wettbewerbsvorteilen oder weil sie durch Verträge oder regulatorische Strukturen explizit an die Inflation gekoppelt sind (z.B. Versorger und Contract-Caterer). Darüber hinaus sind wir auf der Suche nach Rohstoffproduzenten mit der richtigen Kombination aus kostengünstiger Produktion, starker Bilanz, ESG Compliance und angemessener Bewertung“, erläutert Leyland.