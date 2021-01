Die Kooperationen mit dem südkoreanischen Mischkonzern SK und dem Autohersteller Renault, haben Plug Power zu einem Höhenflug an der Börse verholfen. Der Kurs hat sich in dem noch recht jungen Jahr mehr als verdoppelt.

Gerade die Partnerschaft mit SK hebt die Stimmung der Wasserstoff-Fans. Sie blicken positiv in das Jahr 2021. 1,5 Milliarden US-Dollar – das Anderthalbfache von Plug Powers Börsenwert – bekommen die US-Amerikaner von den Asiaten. Im Gegenzug gehen knapp zehn Prozent der Anteile des Brennstoffzellen-Spezialisten an SK über. Wie viel Luft noch nach oben ist – diese Frage treibt unsere w:o-User im Forum von Plug Power um. Das große Meinungsbild:

jeromy2005: „Plug Power gibt es nicht nur als Aktie, sondern ist in vielen ETFs und Fonds drinnen. Somit bin ich optimistisch. Plug Power ist sowas, wie Tesla bei Elektroautos. Und was Kooperationen betrifft, sehe ich einiges an Möglichkeiten – spannende Aktie.“