Beta Systems Software AG: Jahresabschluss 2019/20

Berlin, 20. Januar 2021 - Der Aufsichtsrat der Beta Systems Software AG (BSS, ISIN DE000A2BPP88) hat in seiner heutigen Sitzung den Jahresabschluss für das am 30. September 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr 2019/20 festgestellt und den Konzernabschluss gebilligt. Der Konzernumsatz lag bei 72,1 Mio. Euro (Vorjahr: 53,3 Mio. Euro) und damit um rund 35% über dem Vorjahreswert. Das Geschäftsjahr wurde - inklusive der Effekte des im Berichtsjahr erstmalig anzuwendenden IFRS 16 - mit einem Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA - Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 17,2 Mio. Euro (Vorjahr: 10,5 Mio. Euro) und einem Konzernbetriebsergebnis (EBIT - Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von 12,0 Mio. Euro (Vorjahr: 8,5 Mio. Euro) abgeschlossen. Ohne die Effekte des IFRS 16 beträgt das Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen 14,3 Mio. Euro. Der Konzernjahresüberschuss liegt bei 9,2 Mio. Euro (Vorjahr: 6,0 Mio. Euro). Der Konzernumsatz und die operativen Ergebnisgrößen liegen damit innerhalb der am 12. August 2020 veröffentlichten angepassten Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019/20.

Der Jahresüberschuss der Beta Systems Software AG (Einzelabschluss nach HGB) beträgt zum 30. September 2020 9,9 Mio. Euro (Vorjahr: 8,2 Mio. Euro). Hiervon wurde durch Vorstand und Aufsichtsrat bei Feststellung des Jahresabschlusses satzungskonform ein Anteil von 5,0 Mio. Euro in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt. Per 30. September 2020 ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von 6,7 Mio. Euro.

Der Aufsichtsrat der Beta Systems Software AG hat sich in seiner heutigen Sitzung dem Vorschlag des Vorstands angeschlossen, der am 26. Mai 2021 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vorzuschlagen, vom Bilanzgewinn in Höhe von 6.697.274,22 Euro einen Betrag in Höhe von 1.002.810,69 Euro an die Aktionäre als Dividende auszuschütten und den verbleibenden Betrag von 5.694.463,53 Euro in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. Dies entspricht einer Dividende in Höhe von € 0,21 je dividendenberechtigter Aktie. Die Ausschüttung einer Dividende an die Aktionäre steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung. Im Vorjahr hat die Hauptversammlung dem Vorschlag der Verwaltung nicht zugestimmt. An der Aktionärsstruktur haben sich im Vergleich zum Vorjahr nach dem Kenntnisstand des Vorstands keine wesentlichen Änderungen ergeben.