AURETAS family trust erweitert Geschäftsführung

„Mit Peer Otten als geschäftsführenden Gesellschafter sorgen wir nicht nur für Verstärkung auf Führungsebene – dank seiner Expertise im Bereich der digitalen Transformation rüsten wir AURETAS auch bestmöglich für künftige Anforderungen“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Hanns Ostmeier. „Gleichzeitig fördern wir die Wahrnehmung seines Aufgabengebietes, das die Themen Finanzen, Operations und Business Development umfasst, als zentralen Geschäftsbereich.“ Perspektivisch soll die Geschäftsführung weiterwachsen und eine dritte Führungspersönlichkeit den Verantwortungsbereich Asset Management übernehmen.

„Peer Otten und ich blicken auf eine lange vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit zurück. Daher freue ich mich besonders darüber in einer Zeit, in der sich die Welt im Umbruch befindet, mit ihm die Position von AURETAS als führenden Vermögensmanager in Deutschland weiter auszubauen“, sagt Randolph Kempcke. „Gemeinsam mit einem starken Aufsichtsrat als Sparringspartner und unserem kompetenten Team in Hamburg und München machen wir es uns zur Aufgabe, als vertrauter Partner auf die individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten persönlich einzugehen und so ihr Vermögen sinnstiftend und leistungsstark in die Zukunft zu führen.“

Um dieses Vorhaben strategisch voranzutreiben, hat AURETAS im vergangenen Jahr seinen Investmentansatz überarbeitet: Investitionen werden nun anhand der drei ökonomischen Funktionen Absicherung, Ernte und Chance zugeordnet. „Mit dem erweiterten Ansatz erhält der Mandant ein verbessertes Rendite-Risiko-Verhältnis, zudem wird kosteneffizienter investiert“, sagt Peer Otten. „Im Bereich Chance werden Investitionsmöglichkeiten exklusiv erschlossen und dieses zugleich mit einer deutlich größeren Flexibilität als bei herkömmlichen Investments im Bereich der Alternative Assets.“