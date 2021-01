Die The Scotts Miracle-Gro-Aktie beendete das Jahr 2020 im Bereich von 200 US-Dollar und krönte damit ihre fulminante Rally der vorangegangenen Monate.

Die The Scotts Miracle-Gro-Aktie beendete das Jahr 2020 im Bereich von 200 US-Dollar und krönte damit ihre fulminante Rally der vorangegangenen Monate. Und auch das Jahr 2021 ließ sich gleich gut an. Von Kursschwäche ist nichts zu sehen. Ganz im Gegenteil. Die Aktie knüpft bislang nahtlos an ihre beeindruckende Vorstellung des Jahres 2020 an…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 28.12. hieß es unter anderem „[…] Der Aktie gelang es, mit den Ausbrüchen über die 176 US-Dollar und 180 US-Dollar wichtige Kaufsignale zu installieren. Insbesondere den Ausbruch über die 180 US-Dollar und damit auf ein neues 52-Wochen-Hoch kann man als Befreiungsschlag bewerten. Letztendlich ebnete dieser Vorstoß auch den Weg in Richtung 200 US-Dollar. Die Marke von 200 US-Dollar hat eine große psychologische Bedeutung. Sollte es The Scotts Miracle-Gro gelingen, diese Hürde zu meistern, könnte das der Aktie weiteren Schub geben. Doch noch ist es nicht soweit. Um den Druck auf der Oberseite hoch zu halten, sollte die Aktie etwaige Rücksetzer im besten Fall auf 180 US-Dollar bzw. 176 US-Dollar begrenzen. Sollte es hierbei sogar unter die 167 US-Dollar gehen, wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.“



Der signifikante Sprung über die Marke von 200 US-Dollar installierte ein frisches Kaufsignal. Dieses entfaltete auch gleich seine Wirkung. Mit knapp 229 US-Dollar markierte The Scotts Miracle-Gro kürzlich ein frisches Verlaufshoch. Aufgrund des exponierten Kursniveaus sowie des überkauften Stadiums der Bewegung sollten Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden. Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, sollten sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 200 US-Dollar abspielen. Sollte es darunter gehen, ist Vorsicht geboten. Auf der Oberseite steht die Tür nun zunächst offen.

Unter fundamentalen Aspekten wird es am 03. Februar spannend. The Scotts Miracle-Gro hat für diesen Tag die Veröffentlichung der Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsquartal angekündigt.