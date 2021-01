VDM und GDB begleiten Mineralbrunnenbranche in die Klimaneutralität / Brancheninitiative Klimaneutralität 2030 gestartet

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bonn/Berlin (ots) - Die deutsche Mineralbrunnenbranche baut ihr Engagement fürden Klimaschutz weiter aus und startet die Brancheninitiative "Klimaneutralität2030". Bis spätestens zum Jahr 2030 soll die gesamte Prozesskette vonnatürlichem Mineralwasser klimaneutral gestellt werden. Mit der Initiativebegleiten der Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) und die GenossenschaftDeutscher Brunnen (GDB) die Mineralbrunnenbranche auf dem Weg in dieKlimaneutralität. Im Rahmen der Internationalen Grünen Woche 2021 stellen derVDM und die GDB das branchenweite Engagement für den Klimaschutz vor.Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Seinezunehmend spürbaren Auswirkungen machen ambitionierte Klimaschutzzieleerforderlich. Der Handlungsbedarf für einzelne Unternehmen und ganzeWirtschaftszweige ist hoch. "Für die Mineralbrunnenbranche und das NaturproduktMineralwasser bedeutet aktiver Klimaschutz zugleich Schutz der Ressource Wasserund eine Investition in die Zukunft", betont der VDM-Vorsitzende Dr. Karl Tackbei der Auftaktpressekonferenz zur Brancheninitiative Klimaneutralität 2030. Diedeutschen Mineralbrunnen nehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr, indemsie von jeher nachhaltig wirtschaften. Einige Mineralbrunnen operieren aufvorbildliche Weise inzwischen auch bereits klimaneutral. "Unser Ziel ist es,dass nicht nur einzelne Unternehmen, sondern die gesamte Mineralbrunnenbrancheden Weg in die Klimaneutralität bis 2030 beschreitet. Wir wollen das Zieldeutlich vor der von der internationalen Gemeinschaft gesetzten Zielmarke 2050erreichen, um der Vorreiterrolle der Mineralbrunnenbranche in punctoNachhaltigkeit und Umweltschutz mit dem Naturprodukt Mineralwasser weiterhingerecht zu werden", so Tack weiter.Mit der Initiative Klimaneutralität 2030 unterstützt der VDM seineMitgliedsbetriebe dabei, einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten."Im Mittelpunkt der Initiative stehen die effektive Vermeidung und Verringerungvon Treibhausgasemissionen sowie der vollständige Ausgleich der verbleibendenEmissionen entlang der gesamten Prozesskette des Naturprodukts Mineralwasser.Konkret geht es also darum, dass die Mineralbrunnen den CO2-Fußabdruck vonnatürlichem Mineralwasser bis spätestens 2030 klimaneutral stellen", erklärtVDM-Geschäftsführer Udo Kremer die Ziele der Brancheninitiative. Um dies zuerreichen, sollen im Rahmen der Initiative die Scopes 1 bis 3 entsprechend demGreenhouse Gas (GHG) Protocol vollumfänglich berücksichtigt werden. Neben derVermeidung der direkten Emissionen, die aus der Gewinnung und Abfüllung desNaturprodukts Mineralwasser resultieren (Scope 1), stehen insbesondere die