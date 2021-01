Dow Jones – Noch einmal gerettet

Der Dow Jones Industrial Average® musste am Freitag vor dem verlängerten Wochenende in den USA kräftig Federn lassen, doch gelang es den Bullen den Ausbruch über die an dieser Stelle angesprochenen ehemaligen Deckelungen im Chart und über die Marke von 30.674 Punkten zumindest auf Schlusskursbasis zu halten. Am Dienstag legten die Käufer eine Schippe drauf. Für neue Allzeithochs im Index reichte deren Power aber nicht aus. Es bleibt folglich dabei, dass der Index für eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung das Hoch bei 31.223 Punkten überwinden muss. In diesem Fall wäre der Weg auf zunächst 31.500 Punkte frei. Zwischen 30.674 und 31.223 Punkten ist der Dow Jones Industrial Average® neutral zu bewerten.

Fällt der Index dagegen unter das Freitagstief und bestätigt derartige Verluste auch auf Schlusskursbasis, wäre der Ausbruch über die Chartdeckelungen rückabgewickelt und eine Abwärtswelle in Richtung 30.320 Punkten dürfte starten. Selbst in einem solchen Szenario wäre der übergeordnete Trend im Index aber ungefährdet.

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.11.2020 – 19.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2016 – 19.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Dow Jones – Noch einmal gerettet erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).