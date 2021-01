ITB Berlin NOW und Statista blicken auf turbulentes Reisejahr 2020 zurück

Berlin (ots) - Reisebeschränkungen wirken sich auf Sommerurlaubspläne der

Deutschen aus - Binnentourismus weniger stark von Pandemie betroffen -

Technologische Neuerungen, personalisierte Reiseangebote und aktuelle

Reiseknappheit könnten für Branchenaufschwung sorgen



Das Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht besonders und wurde maßgeblich von der

COVID-19-Pandemie geprägt. Die Ausbreitung des Coronavirus veränderte den Alltag

von Milliarden Menschen und versetzte zahlreiche Unternehmen in eine

wirtschaftliche Krise. Und dennoch besteht Grund zur Zuversicht: Trotz des

Krisenjahres 2020, den weltweiten Einbrüchen an Reiseankünften und den damit

verbundenen wirtschaftlichen Einbußen, wird sich der weltweite Reise- &

Tourismusmarkt bis 2023 nach Prognosen des Mobility Market Outlooks ( MMO

(https://de.statista.com/outlook/mobility-markets) ) des Daten- und

Marktforschungsinstituts Statista vollständig von der Corona-Pandemie erholt

haben und bereits neue Rekordumsätze erzielen. Statista prognostiziert im MMO

für 2021 ein Umsatzwachstum des globalen Reise- und Tourismusmarktes von über

50% gegenüber dem Krisenjahr 2020, bevor ab 2023 mit neuen Rekordumsätzen

gerechnet wird. Für 2025 wird sogar eine Umsatzsteigerung von knapp 23%

gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2019 vorhergesagt.