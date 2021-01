Höchstwert bei Frauenanteil in Dax-Vorständen zum Jahresbeginn

München (ots) -



- Gesetzliche Frauenquote zeigt vor Inkrafttreten Wirkung

- Frauenanteil im Dax steigt zu Jahresbeginn auf 15,3%

- Erstmals drei Dax-Vorstände mit über 30% Frauenanteil

- Unmittelbare Ergebnis-Verantwortung haben nur wenige weibliche Vorstände



Die gesetzliche Frauenquote für Vorstände börsennotierter Unternehmen zeigt

bereits vor Inkrafttreten deutliche Wirkung: Zum Jahresbeginn (1. Januar 2021)

erreichte der Frauenanteil der Vorstände der 30 Dax-Unternehmen mit 15,3% einen

neuen Höchstwert. Nachdem der Anteil in 2020 bis Mitte des Jahres rückläufig

war, stieg er innerhalb der letzten sechs Monate um zwei Prozentpunkte (von

13,3% im Juli 2020, ein Wachstum von 15%). Auch im M-Dax wurde mit 11,0% der

bisher höchste Frauenanteil verzeichnet (von 10,5% im Juli 2020). Das geht aus

einer Analyse der Vorstandsgremien durch die Personalberatung Russell Reynolds

Associates hervor.





Rechnet man die bereits für dieses Jahr beschlossenen und bekannt gegebenenNeubesetzungen von Vorstandsposten mit Frauen hinzu, beträgt der Frauenanteil imDax 16,9% - die schnellste Steigerung der letzten zehn Jahre.Das Bundeskabinett hatte am 6. Januar dieses Jahres einen Gesetzentwurf (FüPoGII) beschlossen, nach dem in Vorständen börsennotierter und paritätischmitbestimmter Unternehmen mit mehr als drei Mitgliedern mindestens eine Frausitzen muss. Der Gesetzentwurf muss noch durch das parlamentarische Verfahren,soll aber in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden."Nach jahrelanger Diskussion und Stagnation der Frauenquote in Vorständen istjetzt mit der Ankündigung des Gesetzes schnell Bewegung in die erste Liga derbörsennotierten Unternehmen gekommen. Wir sehen eine ähnliche Entwicklung wiekurz vor dem Inkrafttreten der Frauenquote für Aufsichtsräte im Jahr 2015: ImVorfeld stieg der Anteil neu gewählter Frauen stark an. Allerdings flachte ernach Erreichen der Mindestquote auch schnell wieder ab", so Jens-ThomasPietralla, Leiter der Europäischen Board & CEO Praxisgruppe bei Russell ReynoldsAssociates.Zum 1. Januar 2021 waren zehn Vorstandspositionen neu zu besetzen, vier davon,also 40%, gingen an Frauen. Bei den weiteren sieben bekannten Neubesetzungen vonVorständen in diesem Jahr kommen nach jetziger Planung vier Frauen und dreiMänner zum Zug. Mit dem Jahreswechsel haben auch erstmals drei Dax-Unternehmen(Deutsche Telekom , SAP, Allianz) mehr als 30% Frauen im Vorstand, 2020 traf dasnoch auf kein Dax-Unternehmen zu; acht Dax-Unternehmen hatten zum 1. Januar 2021weiterhin keine Frau im Vorstand; zum 1. Februar verringert sich die Zahl aufsieben, zum 1. April auf sechs, weil zunächst Bayer und dann E.ON Frauen in ihreVorstände berufen.Der rasche Anstieg des Frauenanteils könnte allerdings durch die Erweiterung desDax auf 40 Mitglieder ab September 2021 gebremst werden. Denn die aktuell alsDax-Aufsteiger gehandelten Unternehmen haben unterdurchschnittlicheFrauenanteile und würden die Quote nach heutigem Stand von 16,9% auf 15,4%drücken.Im europäischen Ländervergleich liegt Deutschland trotz des jüngsten Anstiegsauch jetzt noch nicht auf den vorderen Plätzen. Da der Frauenanteil in Ländernwie Großbritannien, Finnland, den Niederlanden und Dänemark zuletzt nochschneller zugenommen hat, erreicht Deutschland nur Platz neun (von elf führendenLändern Europas)."Trotz der raschen Veränderung bleibt viel zu tun. Zum Beispiel zeigt sich beidetaillierterer Betrachtung, dass der Großteil der Frauen weiterhin aufPositionen ohne unmittelbare Ergebnis- (P&L-) Verantwortung sitzt", sagt Dr.Thomas Tomkos, Leiter der deutschen Board & CEO Praxisgruppe bei RussellReynolds Associates. "Von gleichberechtigter Teilhabe auch anSchlüsselpositionen kann so noch keine Rede sein."Pressekontakt:Shepard Fox CommunicationsAxel SchafmeisterTel.: +41 44 252 0708Mobil: +41 78 714 8010mailto:axel.schafmeister@shepard-fox.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/67171/4817127OTS: Russell Reynolds Associates