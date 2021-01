Aus Lufthansa-Plattform 'Ocean' wird 'Eurowings Discover'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Name der neuen Lufthansa -Gesellschaft für touristische Langstreckenflüge steht fest. Die Flüge in klassische Touristenziele werden wie bislang unter "Eurowings" vermarktet, nun aber vom Flugbetrieb "Eurowings Discover" durchgeführt, wie ein Unternehmenssprecher am Mittwoch bestätigte. Zuerst hatte die Plattform "airliners.de" darüber berichtet.

In den internen Strategie-Planungen hieß die im vergangenen Jahr gegründete Plattform bislang "Ocean" und hatte wegen der im Vergleich zum Konzern niedrigeren Tarifbedingungen zu heftigem Streit mit den Gewerkschaften des fliegenden Personals geführt.