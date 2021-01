Uniken gibt Wachstum von 170 % gegenüber dem Vorjahr für das Geschäftsjahr 2020 bekannt, begründet in der Nachfrage nach Digitalisierung, besserer Kundenerfahrung und mehr Cybersicherheit

CHATHAM, New Jersey, 20. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Uniken, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich Omnichannel-Sicherheit, gab heute eine Steigerung des wiederkehrenden Jahresumsatzes um 170 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2009 bekannt, nachdem ein vollständig integriertes Verifizierungs- und Onboarding-Produkt auf den Markt gebracht wurde, mit dem Kunden eine sichere „Customer Journeys" vom ersten Kunden-Onboarding über den laufenden Service bis hin zur Transaktionslieferung anbieten können.

Weltweit baut Uniken seine Präsenz, jüngst mit neuen Regionalbüros in Kenia und Singapur, rasch aus, um seine bestehende Präsenz in Indien, Mexiko, Spanien, Großbritannien und den USA zu ergänzen. Uniken unterhält bereits 22 regionale und 9 globale Partnerschaften mit großen Systemintegratoren und Plattformanbietern in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Australien und Asien.

Die COVID-19-Pandemie hat viele Unternehmen gezwungen, ihre Strategien zur Digital-Transformation schneller voranzubringen. Um den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden, hat Uniken schnell ein innovatives „Work-from-Anywhere"-Produkt entwickelt, mit dem Unternehmens-Mitarbeiter schnell und sicher ohne die Komplexität, die Belastungen und die Kosten herkömmlicher VPN-Lösungen im Homeoffice arbeiten können.

Die Onboarding- und Omnichannel-Sicherheitsfunktionen werden auch branchenübergreifend verwendet, um Kunden und Unternehmen miteinander zu verbinden. Als führender Partner für zwei der größten globalen Bankplattformen mit 150 Ländern und über 2,5 Milliarden Privatkunden ist Uniken gut dafür positioniert, die fortlaufende Transformation des Bank- und Zahlungsverkehrs weltweit mit einer Produktreihe voranzutreiben, die den besonderen lokalen Anforderungen gerecht wird.

„Die Fähigkeit, neue Kunden schnell und sicher aus der Ferne an Bord zu bringen und bestehende zu authentifizieren, ist von unschätzbarem Wert und setzt einen hohen Standard im Kundenservice", erklärte Bimal Gandhi, CEO von Uniken. „Die Verbraucher nutzen deutlich mehr Mobiltelefone für ihre Geschäfte, etwas, das die regulierten Branchen zuvor aufgrund der Risiken von Cyberattacken und Betrug vermieden haben. Wir haben eine Methode entwickelt, um jeden Kanal konsistent zu sichern und die Risiken der Gefährdung der Anmeldeinformationen, Informationsabschöpfung und Kontoübernahmen auszuschließen."