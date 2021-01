Morgen wird NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) seinen großen Tag haben – haben müssen. In letzter Zeit ist die Aktie des Norwegischen Wasserstoffwerts im Windschatten der sehr guten Plug Power News kräftig (mit-)gestiegen. Aber der Newsflow bei Nel war relativ dünn.Klar die Beteiligung Everfuel lieferte in den letzten Wochen Fortschritte: Zwei Nel Beteiligungen übernommen, Ausschreibung H2-Standort in Oslo gewonnen, mehrere H2-Tankstellen in Norwegen und Dänemark übernommen, Pilotprojekte green Hydrogen in Dänemark mit 20 MW Elektrolyseauftrag für Nel, Ausbau der H2-Tankfahrzeugflotte und heute die Meldung “ Everfuel übernimmt Distribution für Dänischen Energiekonzern ”

Bei Nel kam die Iberdrola Kooperation – erstmals im November mitgeteilt – voran: Erster “kleiner” Auftrag über eine 20 MW PEM Elektrolyseanlage für die Produktion “grünen Düngers” . Könnte sich mit Faktor zehn fortsetzen. Einige Aufträge aus Amerika, Dänemark und Fortschritte bei NIKOLA’s Infrastrukturprojekt – einige positive Entwicklungen, aber wenig im Vergleich zu Plug Powers 1,5 Mrd USD von SK Group inklusive Asien Joint Venture und dem Renault Joint Venture.

Also Nel muss liefern

und zwar Morgen, den 21.01.2021. Mit Vorankündigung und Erinnerung an die Vorankündigung von Nel selber sehr hoch aufgehängt. Erstmals per Presseerklärung am 14.01.2021 “Invitation to Nel’s Capital Markets day” und dann in einer weiteren Presseerklärung heute: “Reminder: Invitation to Nel Capital Markets Day 21 January 2021”. Konkret: “Nel ASA (Nel, OSE:NEL) invites investors, analysts and journalist to the Capital Markets Day (CMD) Thursday 21 January 2021.Event details for the Nel Capital Markets Day 2021:Time: 08:00 – 11:15 CET, Date: 21 January 2021

Und man wird nicht müde zu betonen, dass es sich hier um den ersten, wirklich ersten ,Capital Markets Day Nel’s handelt. Dabei würde es uns nicht überraschen, wenn im Vorlauf eine Unternehmensmeldung von Nel käme. Und im Laufe der Veranstaltung sollte Nel’s CEO klare Visionen und Ausblicke auf das laufende Geschäft liefern. Für alle Leser, die nicht am Livestream teilnehmen könnne, werden wir zeitnah berichten.

